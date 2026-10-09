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Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή στη Θηβών: 28χρονος και 24χρονη τα θύματα
Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο με μηχανή στη Θηβών: 28χρονος και 24χρονη τα θύματα
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης στου Ρέντη
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με εκτροπή μηχανής στη λεωφόρο Θηβών τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Όπως έγινε γνωστό από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ένας 28χρονος και μια 24χρονη που επέβαιναν στη μηχανή.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο άτυχοι αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.
Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.
Όπως έγινε γνωστό από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ένας 28χρονος και μια 24χρονη που επέβαιναν στη μηχανή.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μηχανή εξετράπη για άγνωστο λόγο της πορείας της με αποτέλεσμα οι δύο άτυχοι αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.
Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν βαρύτατα τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.
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