ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI για τα μη επανδρωμένα μαχητικά X-BAT
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Μη επανδρωμένα αεροσκάφη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI για τα μη επανδρωμένα μαχητικά X-BAT

Στόχος η δημιουργία βιομηχανικής βάσης στην Ελλάδα για τη συναρμολόγηση, την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των X-BAT

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI για τα μη επανδρωμένα μαχητικά X-BAT
Ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπογράφοντας στρατηγική συμφωνία με την αμερικανική Shield AI, με αντικείμενο την ανάπτυξη βιομηχανικής υποδομής στην Ελλάδα για το μη επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος X-BAT, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στην Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Shield AI, προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών με στόχο την ανάπτυξη ελληνικής παραγωγικής και τεχνικής βάσης, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει την κατασκευή εξαρτημάτων, τη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση αεροσκαφών, καθώς και τη μακροχρόνια συντήρηση και υποστήριξη του X-BAT.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων εταιρειών, στην εφοδιαστική αλυσίδα του προγράμματος. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία υποδομών απογείωσης και προσγείωσης, κέντρων εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και συνεργασιών με ελληνικά πανεπιστήμια για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

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