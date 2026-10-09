HELLENiQ ENERGY: Γκάζι στις μπαταρίες, καμπανάκι για τις καθυστερήσεις
HELLENiQ ENERGY: Γκάζι στις μπαταρίες, καμπανάκι για τις καθυστερήσεις
Σε λειτουργία η επένδυση των 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη – Ο στόχος για την κερδοφορία από ΑΠΕ και αποθήκευση και τα εμπόδια στους πόρους σύνδεσης
Με μια επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, η HELLENiQ ENERGY θέτει σε λειτουργία το πρώτο της πάρκο μπαταριών και ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα επενδυτική κίνηση εντάσσεται στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ομίλου στον τομέα του ηλεκτρισμού σε μια περίοδο που οι καθυστερήσεις στους όρους σύνδεσης δυσκολεύουν την υλοποίηση των επενδύσεων του κλάδου.
Το έργο της HELLENiQ Renewables στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης διαθέτει ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το επόμενο βήμα στην αποθήκευση σχεδιάζεται στη Φλώρινα με μονάδα ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, η οποία θα μπορεί να αποδίδει ενέργεια για τέσσερις ώρες στη μέγιστη ισχύ της. Με την έναρξη λειτουργίας της μέσα στο 2027, η συνολική ισχύς των έργων αποθήκευσης του ομίλου που έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς με ενίσχυση θα φθάσει τα 150 MW, με χωρητικότητα 400 MWh.
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Το έργο της HELLENiQ Renewables στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης διαθέτει ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh. Σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πάρκα που έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το επόμενο βήμα στην αποθήκευση σχεδιάζεται στη Φλώρινα με μονάδα ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh, η οποία θα μπορεί να αποδίδει ενέργεια για τέσσερις ώρες στη μέγιστη ισχύ της. Με την έναρξη λειτουργίας της μέσα στο 2027, η συνολική ισχύς των έργων αποθήκευσης του ομίλου που έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς με ενίσχυση θα φθάσει τα 150 MW, με χωρητικότητα 400 MWh.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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