Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών: «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για τον Μαζωνάκη, υποβλήθηκα κι εγώ σε πλασμαφαίρεση»
Η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο γιατρών: «Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για τον Μαζωνάκη, υποβλήθηκα κι εγώ σε πλασμαφαίρεση»
Η 19χρονη κατέθεσε για περισσότερο από μία ώρα στον ανακριτή και ανέφερε ότι έκανε και η ίδια πλασμαφαίρεση σε δύο φάσεις
Τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η κατηγορούμενη μητέρα της Ιωάννα Γάκα φέρεται να επιβεβαίωσε σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή η κόρη των προφυλακισμένων γιατρών καταθέτοντας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.
Μάλιστα η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.
Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερη από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντώντας η μάρτυρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.
Σχετικά με την πλασμαφαίρεση σημειώνει:
«Αν έγινε αυτή η πράξη είναι επίσης παράνομη πράξη. Το γεγονός ότι μία μητέρα κάνει στο παιδί της μία παράνομη πράξη δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο άλλοθι και θα πρέπει να απαλλαγεί».
«Νομίζω ότι υπάρχει προσυνεννόηση στην κατάθεση της κόρης των γιατρών», επισημαίνει.
Μάλιστα η νεαρή κοπέλα φέρεται να υποστήριξε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.
Η 19χρονη κόρη του ζεύγους των προφυλακισμένων γιατρών έμεινε περισσότερη από μία ώρα στο γραφείο του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της, Ηλία Θεοδωρόπουλου το οποίο είχε υποβληθεί πριν την απολογία του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή κοπέλα ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απαντώντας η μάρτυρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή.
Λυκούδης: «Νομίζω ότι υπάρχει προσυνεννόηση στην κατάθεση της κόρης των γιατρών»«Κατανοώ την ανάγκη μία κοπέλα να υπερασπίσει τους γονείς της. Αυτήν την ανάγκη την κατανοεί και το Δίκαιό μας. Γι’ αυτό και στις περιπτώσεις που κάποιος, προκειμένου να αποσείσει ποινικές ευθύνες υπέρ οικείων του, ακόμη και αν δώσει ψευδή κατάθεση, η πράξη του παραμένει ατιμώρητη», λέει από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
Σχετικά με την πλασμαφαίρεση σημειώνει:
«Αν έγινε αυτή η πράξη είναι επίσης παράνομη πράξη. Το γεγονός ότι μία μητέρα κάνει στο παιδί της μία παράνομη πράξη δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο άλλοθι και θα πρέπει να απαλλαγεί».
«Νομίζω ότι υπάρχει προσυνεννόηση στην κατάθεση της κόρης των γιατρών», επισημαίνει.
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