Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, βίντεο
Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, βίντεο
Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία.
Το διυλιστήριο που βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.
Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
Δείτε βίντεο
Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία του μετά την επίθεση που δέχθηκε.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.
Το διυλιστήριο που βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.
Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
Δείτε βίντεο
🇷🇺💥🇺🇦Ukrainian drones strike Russia’s Omsk refinery Ukrainian Defense Forces’ FP-1 strike drones reportedly penetrated Russian air defenses and struck the Omsk Oil Refinery after flying more than 2,500 km. The refinery, one of Russia’s largest, has an annual crude oil processing capacity of around 22 million tonnes.— The Caspian Post (@thecaspianpost) October 8, 2026
Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία του μετά την επίθεση που δέχθηκε.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα