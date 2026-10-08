Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, βίντεο
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Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, βίντεο

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης

Η Ουκρανία χτύπησε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Σιβηρία που προμήθευε με καύσιμα τον ρωσικό στρατό, βίντεο
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Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία.

Το διυλιστήριο που βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

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Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία του μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.
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