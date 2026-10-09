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Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό ο Θεοδωρόπουλος
Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαψεύδει ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό ο Θεοδωρόπουλος
«Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης», αναφέρει σε δήλωσή του ο δικηγόρος του
Σε κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων περί εντοπισμού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε, μέσω του συνηγόρου του ο κατηγορούμενος γιατρός για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.
Όπως υποστηρίζει ο κ. Τέλλος Αγαπηνός, δεν διαθέτει κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο όνομά του είτε στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του, κάνοντας λόγο για «παντελώς ψευδείς πληροφορίες» που πλήττουν την προσωπικότητά του και παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητάς του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.
Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.
Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.
Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.
Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση».
Όπως υποστηρίζει ο κ. Τέλλος Αγαπηνός, δεν διαθέτει κανέναν τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο όνομά του είτε στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του, κάνοντας λόγο για «παντελώς ψευδείς πληροφορίες» που πλήττουν την προσωπικότητά του και παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητάς του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται.
Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωσή του:«Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν "εκατομμυρίων ευρώ", επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν "επίσημες πηγές".
Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.
Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.
Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.
Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση».
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