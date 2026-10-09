Χρηματιστήριο: Προσπάθεια ανάκαμψης μετά το διήμερο sell off
Χρηματιστήριο: Προσπάθεια ανάκαμψης μετά το διήμερο sell off
Στόχος η απομάκρυνση από τα χαμηλά δύο και πλέον μηνών - Δεύτερη διαδοχική εβδομάδα απωλειών - Πρεμιέρα για τη Verallis στην Εναλλακτική Αγορά
Απόπειρα ανάκαμψης πραγματοποιείται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το διήμερο sell off που προηγήθηκε, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ομολόγων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,12% και διαπραγματεύεται στις 2.571,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.568,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.591,73 μονάδες. Ωστόσο, οδεύει ολοταχώς προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, υποχωρώντας κατά -2,6% σε σύγκριση με την περασμένη Παρασκευή (2/10) και με βάση το χθεσινό κλείσιμο.
Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, συμβάλλουν στον περιορισμό των φόβων για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση έπειτα από δύο συνεδριάσεις έντονων ρευστοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να αίρει τους παράγοντες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.
Το μέγεθος της πρόσφατης διόρθωσης αποτυπώνεται στις επιδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών. Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 4,4% στο τελευταίο διήμερο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καταγράφει σωρευτικές απώλειες που προσεγγίζουν το 8%.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (9/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,12% και διαπραγματεύεται στις 2.571,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.568,73 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.591,73 μονάδες. Ωστόσο, οδεύει ολοταχώς προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, υποχωρώντας κατά -2,6% σε σύγκριση με την περασμένη Παρασκευή (2/10) και με βάση το χθεσινό κλείσιμο.
Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, συμβάλλουν στον περιορισμό των φόβων για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για ανοδική αντίδραση έπειτα από δύο συνεδριάσεις έντονων ρευστοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να αίρει τους παράγοντες αβεβαιότητας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές.
Το μέγεθος της πρόσφατης διόρθωσης αποτυπώνεται στις επιδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών. Ο Γενικός Δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 4,4% στο τελευταίο διήμερο, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καταγράφει σωρευτικές απώλειες που προσεγγίζουν το 8%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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