Bloomberg: Πρόσθετοι έλεγχοι στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των ευρωπαϊκών τραπεζών ύψους 4 τρισ. ευρώ
Bloomberg: Πρόσθετοι έλεγχοι στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των ευρωπαϊκών τραπεζών ύψους 4 τρισ. ευρώ
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ενισχύουν τους ελέγχους στις εκθέσεις των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις - Η EBA θεωρεί περιορισμένους μέχρι στιγμής τους κινδύνους, όπως και εκείνους από την τεχνητή νοημοσύνη
Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές των τραπεζών πραγματοποιούν πρόσθετους ελέγχους στους κινδύνους που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, συνολικής αξίας τρισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας από τις σημαντικότερες εποπτικές αρχές της Ευρώπης.
Καθώς οι αποδόσεις ορισμένων βασικών ευρωπαϊκών ομολόγων εκτινάσσονται σε υψηλά πολλών ετών, ο Φρανσουά-Λουί Μισό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), δήλωσε ότι τα χαρτοφυλάκια κρατικού χρέους των τραπεζών χρειάζονται ενισχυμένη παρακολούθηση.
«Αυτό κάνουν οι επόπτες», δήλωσε σε συνέντευξή του στα κεντρικά γραφεία της EBA στο Παρίσι.
Ο Μισό πρόσθεσε ότι οι σχετικές εκθέσεις φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν «περιορισμένες», καθώς η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους των ομολόγων «σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίζει» την επίδραση της πτώσης των τιμών των ομολόγων στην οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε οι τράπεζες να πλήττονται από όσα συμβαίνουν και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επόπτες κάνουν ό,τι χρειάζεται», ανέφερε.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν πάνω από 4 τρισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 13% του ενεργητικού τους, στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου της EBA.
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Καθώς οι αποδόσεις ορισμένων βασικών ευρωπαϊκών ομολόγων εκτινάσσονται σε υψηλά πολλών ετών, ο Φρανσουά-Λουί Μισό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA), δήλωσε ότι τα χαρτοφυλάκια κρατικού χρέους των τραπεζών χρειάζονται ενισχυμένη παρακολούθηση.
«Αυτό κάνουν οι επόπτες», δήλωσε σε συνέντευξή του στα κεντρικά γραφεία της EBA στο Παρίσι.
Ο Μισό πρόσθεσε ότι οι σχετικές εκθέσεις φαίνεται μέχρι στιγμής να παραμένουν «περιορισμένες», καθώς η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους των ομολόγων «σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίζει» την επίδραση της πτώσης των τιμών των ομολόγων στην οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
«Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε οι τράπεζες να πλήττονται από όσα συμβαίνουν και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι επόπτες κάνουν ό,τι χρειάζεται», ανέφερε.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν πάνω από 4 τρισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου στο 13% του ενεργητικού τους, στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αξιολόγησης κινδύνου της EBA.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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