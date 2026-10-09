Bloomberg: Πρόσθετοι έλεγχοι στα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των ευρωπαϊκών τραπεζών ύψους 4 τρισ. ευρώ

Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές ενισχύουν τους ελέγχους στις εκθέσεις των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις - Η EBA θεωρεί περιορισμένους μέχρι στιγμής τους κινδύνους, όπως και εκείνους από την τεχνητή νοημοσύνη