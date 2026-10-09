Στα 165 ευρώ η μέση τιμή των «Airbnb» στην Ελλάδα με αύξηση 13,9% τον Σεπτέμβριο

Η AirDNA διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα καταγράφηκε παρά τη μείωση κατά 3% των διαθέσιμων καταλυμάτων και κατά 2,7% των διανυκτερεύσεων ως προς τη ζήτηση