Στα 165 ευρώ η μέση τιμή των «Airbnb» στην Ελλάδα με αύξηση 13,9% τον Σεπτέμβριο
Στα 165 ευρώ η μέση τιμή των «Airbnb» στην Ελλάδα με αύξηση 13,9% τον Σεπτέμβριο
Η AirDNA διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα καταγράφηκε παρά τη μείωση κατά 3% των διαθέσιμων καταλυμάτων και κατά 2,7% των διανυκτερεύσεων ως προς τη ζήτηση
Ισχυρές επιδόσεις τόσο στις τιμές όσο και στα έσοδα κατέγραψε η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων τον Σεπτέμβριο, παρά τη μείωση σε επίπεδο προσφοράς αλλά και ζήτησης.
Ειδικά για την Αθήνα, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήταν καλύτερος σε επιδόσεις ακόμη και αν συγκριθεί με τους καλοκαιρινούς μήνες επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της ελληνικής πρωτεύουσας ακόμη και εκτός της αιχμής της θερινής σεζόν.
Μάλιστα η Αθήνα συγκαταλέγεται στο τοπ 10 των 93 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών προορισμών (με τουλάχιστον 5.000 καταχωρισμένα καταλύματα) με υψηλότερη τη ζήτηση έναντι του καλοκαιριού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 164,7 ευρώ, όταν στο σύνολο της Ευρώπης η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε, χαμηλότερα, στο 8,9%.
Η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιων μισθώσεων διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα καταγράφηκε παρά τη μείωση κατά 3% των διαθέσιμων καταλυμάτων και κατά 2,7% των διανυκτερεύσεων ως προς τη ζήτηση.
Ωστόσο, η πληρότητα ενισχύθηκε ελαφρώς φθάνοντας στο 60,2%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 16,6%, στα 99 ευρώ, έναντι αύξησης 9,1% στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.
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Ειδικά για την Αθήνα, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου ήταν καλύτερος σε επιδόσεις ακόμη και αν συγκριθεί με τους καλοκαιρινούς μήνες επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της ελληνικής πρωτεύουσας ακόμη και εκτός της αιχμής της θερινής σεζόν.
Μάλιστα η Αθήνα συγκαταλέγεται στο τοπ 10 των 93 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών προορισμών (με τουλάχιστον 5.000 καταχωρισμένα καταλύματα) με υψηλότερη τη ζήτηση έναντι του καλοκαιριού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της AirDNA για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσα στο Σεπτέμβριο, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 164,7 ευρώ, όταν στο σύνολο της Ευρώπης η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε, χαμηλότερα, στο 8,9%.
Η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιων μισθώσεων διαπιστώνει ότι η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα καταγράφηκε παρά τη μείωση κατά 3% των διαθέσιμων καταλυμάτων και κατά 2,7% των διανυκτερεύσεων ως προς τη ζήτηση.
Ωστόσο, η πληρότητα ενισχύθηκε ελαφρώς φθάνοντας στο 60,2%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα έσοδα ανά διαθέσιμη διανυκτέρευση (RevPAR), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 16,6%, στα 99 ευρώ, έναντι αύξησης 9,1% στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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