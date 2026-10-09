Ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης αποκαλύπτει: Πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Βίσση να δώσω τραγούδια για πιθανή συνεργασία

Σε άλλο σημείο, ο στιχουργός διευκρίνισε ότι στον καλλιτεχνικό χώρο τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο, καθώς ακόμη και τραγούδια που έχουν επιλεγεί για έναν δίσκο ενδέχεται τελικά να αντικατασταθούν.



Παράλληλα, παραδέχτηκε πως το να γράψει τραγούδια για την Άννα Βίσση αποτελεί μια επιθυμία που έχει εδώ και χρόνια:

«

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θα αποφασίζει πλέον ο ίδιος ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια του . Πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, ανακάλεσε την εντολή που είχε αναθέσει στην Αυτοδιαχείριση για τη διαχείριση του καλλιτεχνικού του έργου