«Θα μπορούσαν να είναι παιδιά μου» λέει ο Γάλλος δήμαρχος που δέχτηκε επίθεση με δακρυγόνα όταν έγινε «ασπίδα» για μαθητές στις διαδηλώσεις

Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να αποτρέψει μια αστυνομική έφοδο εναντίον των συγκεντρωμένων: «Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να καταδιώξουν τους μαθητές»





Στο βίντεο, ο δήμαρχος εμφανίζεται να υψώνει τη φωνή του προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας επανειλημμένα «σταματήστε», ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους μαθητές.







Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να αποτρέψει μια αστυνομική έφοδο εναντίον των συγκεντρωμένων. «Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να καταδιώξουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν επιδείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς», δήλωσε από το γραφείο του στο δημαρχείο του Σεν Ντενί.





Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία προχώρησε τελικά στη χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να βρεθεί και ο ίδιος ανάμεσα σε όσους δέχθηκαν τα χημικά.



Περισσότερες από 6.000 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού, συνεχίζονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα κοινωνικής έντασης στη Γαλλία, περίπου έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα σηματοδοτήσουν την αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων.



Κλείσιμο από 6.000 συλλήψεις, ενώ δεκάδες μαθητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία.



Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικαλιστικές ενώσεις καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις, ακόμη και εναντίον ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και ειδικών όπλων που εκτοξεύουν ελαστικά βλήματα.



Από την πλευρά τους, οι γαλλικές Αρχές υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ενώ καταγράφονται περιστατικά εμπρησμών και βανδαλισμών σε σχολεία, καθώς και επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και πολιτών.



Το Σεν Ντενί, όπου τα ποσοστά φτώχειας είναι υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου, ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν οι μαθητικές αντιδράσεις, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στις αίθουσες διδασκαλίας, την εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.



Τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει βίντεο που καταγράφει τον δήμαρχο του Σεν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, να στέκεται απέναντι σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μαθητικής διαδήλωσης στο Παρίσι , επιχειρώντας να προστατεύσει νεαρούς διαδηλωτές από την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.Στο βίντεο, ο δήμαρχος εμφανίζεται να υψώνει τη φωνή του προς τους αστυνομικούς, φωνάζοντας επανειλημμένα «σταματήστε», ενώ βρίσκεται ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και τους μαθητές.Ο Μπαγκαγιόκο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), εξήγησε σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη ότι βρέθηκε στη διαδήλωση για να στηρίξει τους μαθητές της εργατικής συνοικίας που διοικεί, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας.Όπως υποστήριξε, προσπάθησε να αποτρέψει μια αστυνομική έφοδο εναντίον των συγκεντρωμένων. «Είχαν αποφασίσει νατους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν επιδείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς», δήλωσε από το γραφείο του στο δημαρχείο του Σεν Ντενί.Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία προχώρησε τελικά στη χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να βρεθεί και ο ίδιος ανάμεσα σε όσους δέχθηκαν τα χημικά.Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν στα προάστια του Παρισιού, συνεχίζονται για περισσότερο από δύο εβδομάδες και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα κοινωνικής έντασης στη Γαλλία, περίπου έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα σηματοδοτήσουν την αποχώρηση του Εμανουέλ Μακρόν από το Μέγαρο των Ηλυσίων.Από την έναρξη των διαδηλώσεων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες, ενώ δεκάδες μαθητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια επεισοδίων με την αστυνομία.Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικαλιστικές ενώσεις καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις, ακόμη και εναντίον ανηλίκων. Μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και ειδικών όπλων που εκτοξεύουν ελαστικά βλήματα.Από την πλευρά τους, οι γαλλικές Αρχές υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ενώ καταγράφονται περιστατικά εμπρησμών και βανδαλισμών σε σχολεία, καθώς και επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και πολιτών.Το Σεν Ντενί, όπου τα ποσοστά φτώχειας είναι υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου, ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στις οποίες εκδηλώθηκαν οι μαθητικές αντιδράσεις, στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με βασικά αιτήματα τη βελτίωση των σχολικών υποδομών, την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στις αίθουσες διδασκαλίας, την εξασφάλιση στοιχειωδών συνθηκών υγιεινής και την κάλυψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι μαθητές καταγγέλλουν επίσης τις έντονες ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές της χώρας.



«Οι διαμαρτυρίες δεν είναι κάτι καινούργιο εδώ. Συμβαίνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς», ανέφερε ο Μπαγκαγιόκο, τονίζοντας ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του αντανακλούν ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα.



«Η υπόσχεση της Δημοκρατίας για ισότητα δεν τηρείται, ιδιαίτερα στις εργατικές συνοικίες, αλλά και στις αγροτικές περιοχές», υποστήριξε.



Ο δήμαρχος κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαίδευση, προτείνοντας παράλληλα την αύξηση της φορολογίας των δισεκατομμυριούχων ως μέσο ενίσχυσης των κρατικών εσόδων.



Ο ίδιος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, εξήγησε ότι θεωρεί προσωπική και θεσμική του υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στους νέους που διαδηλώνουν.



«Τα παιδιά του λυκείου που βρίσκονταν στον δρόμο θα μπορούσαν να είναι δικά μου παιδιά. Είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους» δήλωσε χαρακτηριστικά.