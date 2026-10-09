Τάσος Χαλκιάς: Ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να είναι στο θέατρο - «Τι να φτιάξω καινούργιο σπίτι; Ούτε τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν σε αυτό, ούτε αναμνήσεις θα έχω»