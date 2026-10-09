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Μαφιόζικη εκτέλεση πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία: Τον σκότωσαν μπροστά σε ασθενείς στην κλινική του, ψάχνουν αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου
ΚΟΣΜΟΣ
Εκτέλεση Δολοφονία Πλαστικός χειρουργός Ισπανία Μαρμπέγια

Μαφιόζικη εκτέλεση πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία: Τον σκότωσαν μπροστά σε ασθενείς στην κλινική του, ψάχνουν αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου

Για τη δολοφονία του Αλεξάντερ Ασλάνι στην κλινική του στην Μαρμπέγια, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος από τη Σουηδία

Μαφιόζικη εκτέλεση πλαστικού χειρουργού στην Ισπανία: Τον σκότωσαν μπροστά σε ασθενείς στην κλινική του, ψάχνουν αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Μαρμπέγια της Ισπανίας η εκτέλεση ενός πλαστικού χειρουργού μέσα στην κλινική του από μασκοφόρο που τον πυροβόλησε στο κεφάλι μπροστά σε ασθενή του.

Ο 57χρονος Αλεξάντερ Ασλάνι, ο οποίος είχε εκατοντάδες χιλιάδες followers στα social media στα οποία παρουσίαζε τη δουλειά του, δολοφονήθηκε την Τετάρτη μέσα στην κλινική Cirumed, την οποία είχε ιδρύσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ο δολοφόνος μπήκε στην κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης Μαρμπέγια, και πυροβόλησε επανειλημμένα και στο κεφάλι τον γιατρό, μπροστά σε πελάτες, προτού διαφύγει με μοτοσικλέτα.

Ένα 24ωρο μετά τη δολοφονία του Ασλάνι, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου από τη Σουηδία ως υπόπτου για την εκτέλεση του γιατρού.

Medicul estetician Alexander Aslani ucis in plina zi in cabinet! Era specializat in BBL-uri!


Ψάχνουν αν υπήρχε συμβόλαιο θανάτου

Όπως αναφέρει η Daily Mail, λίγο πριν από τη σύλληψη, έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί ερευνούσαν το ενδεχόμενο ο Ασλάνι, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε εργαστεί σε βρετανικά νοσοκομεία να είχε γίνει στόχος εκτελεστών που προσέλαβαν συγγενείς ασθενή.

Το ειδησεογραφικό μέσο 101TV από την πλευρά του μετέφερε ότι εξετάζεται το έγκλημα να συνδέεται με τον θάνατο, στο χειρουργικό τραπέζι, ενός εύπορου ασθενούς από τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, πηγές που βρίσκονταν κοντά στον δολοφονημένο χειρουργό υποστήριζαν ότι δεν είχε χάσει ποτέ ασθενή υπό αυτές τις συνθήκες.

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Η τοπική εφημερίδα Sur μετέδωσε, παράλληλα, ότι γυναίκα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα λίγες ώρες πριν από την επίθεση, στα οποία εξέφραζε τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα θεραπείας που είχε υποβληθεί και ζητούσε επιστροφή χρημάτων.
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