Στουρνάρας: Success story η πορεία της Ελλάδας, προς νέο ρεκόρ στον τουρισμό το 2026

Κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης είναι κυρίως οι επενδύσεις, καθώς και τα έσοδα από τον τουρισμό και την ναυτιλία, είπε ο διοικητής της ΤτΕ