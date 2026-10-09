Πετρέλαιο: Υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «παραγωγικών συζητήσεων» με το Ιράν

Την αβεβαιότητα συντηρούν, όμως, οι πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια πληγμάτων, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ και η διακοπή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών ημερήσιας παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού