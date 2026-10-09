Πετρέλαιο: Υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «παραγωγικών συζητήσεων» με το Ιράν
Πετρέλαιο: Υποχωρεί προς τα 103 δολάρια το Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί «παραγωγικών συζητήσεων» με το Ιράν
Την αβεβαιότητα συντηρούν, όμως, οι πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια πληγμάτων, οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ και η διακοπή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών ημερήσιας παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού
Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε προς τα 103 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «παραγωγικές συζητήσεις» με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι καταγράφονται όγκοι-ρεκόρ διελεύσεων αργού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ.
Ωστόσο, μεταγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον είχε καταρτίσει σχέδια για τριήμερη εκστρατεία πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, ενεργειακές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις.
Οι αντικρουόμενες ενδείξεις για την πορεία της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να καθορίζουν τις κινήσεις των τιμών, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης ή αν η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί εκ νέου.
Την Πέμπτη, το Brent ενισχύθηκε έως και 5,7%, καθώς η Τεχεράνη ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εννέα πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη συνέχεια των ενεργειακών ροών.
Παράλληλα, ο τυφώνας «Ισαΐας» απείλησε την υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, οδηγώντας τις εταιρείες παραγωγής στην προσωρινή διακοπή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών αργού ημερησίως.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι καταγράφονται όγκοι-ρεκόρ διελεύσεων αργού πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα παραμείνει πλήρως σε ισχύ.
Ωστόσο, μεταγενέστερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον είχε καταρτίσει σχέδια για τριήμερη εκστρατεία πληγμάτων κατά του Ιράν. Οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αποθέματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, ενεργειακές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις.
Οι αντικρουόμενες ενδείξεις για την πορεία της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να καθορίζουν τις κινήσεις των τιμών, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν κατά πόσο υπάρχει περιθώριο αποκλιμάκωσης ή αν η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί εκ νέου.
Την Πέμπτη, το Brent ενισχύθηκε έως και 5,7%, καθώς η Τεχεράνη ενέτεινε τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, εννέα πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων την τελευταία εβδομάδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη συνέχεια των ενεργειακών ροών.
Παράλληλα, ο τυφώνας «Ισαΐας» απείλησε την υπεράκτια παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, οδηγώντας τις εταιρείες παραγωγής στην προσωρινή διακοπή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών αργού ημερησίως.
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