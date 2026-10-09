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Bίντεο με τη στιγμή του τροχαίου στη Θηβών: Η μηχανή καρφώνεται σε κολόνα, νεκροί δύο νέοι
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Θηβών Μηχανή

Bίντεο με τη στιγμή του τροχαίου στη Θηβών: Η μηχανή καρφώνεται σε κολόνα, νεκροί δύο νέοι

Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στου Ρέντη

Bίντεο με τη στιγμή του τροχαίου στη Θηβών: Η μηχανή καρφώνεται σε κολόνα, νεκροί δύο νέοι
Κώστας Στάμου
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Τη στιγμή του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη λεωφόρο Θηβών, που στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους τα ξημερώματα της Παρασκευής, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το protothema.gr.

Στο βίντεο φαίνεται η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 28χρονος και μία 24χρονη να κινείται στη λεωφόρο Θηβών, όταν ξαφνικά ο οδηγός χάνει τον έλεγχο.

Η μηχανή εκτρέπεται από την πορεία της και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού.

Δείτε το τρομακτικό τροχαίο:


Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην περιοχή του Ρέντη.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν βαρύτατα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Βίντεο με τη μηχανή στο οδόστρωμα μετά το τροχαίο

Κλείσιμο

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 28χρονος και η νεαρή γυναίκα υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Κώστας Στάμου
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