Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI

Από το πρώτο check σε μια ιδέα, στους «μονόκερους» των $7,1 δισ. - Μιλάει στο newmoney ο Έλληνας συνιδρυτής και General Partner του φημισμένου early-stage VC fund με έδρα τη Νέα Υόρκη