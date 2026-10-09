Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI
Chris Habachy (Charge Ventures): Δεν φοβάμαι τα ρομπότ, η σταδιακή παράδοση του ελέγχου είναι η παγίδα του AI
Από το πρώτο check σε μια ιδέα, στους «μονόκερους» των $7,1 δισ. - Μιλάει στο newmoney ο Έλληνας συνιδρυτής και General Partner του φημισμένου early-stage VC fund με έδρα τη Νέα Υόρκη
Η εποχή δείχνει πιο απρόβλεπτη από ποτέ, με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ΑΙ να είναι καταιγιστικές και με πολύ κόσμο να αντιμετωπίζει με φόβο αυτό που έρχεται.
Η αβεβαιότητα θεωρείται δεδομένη, το ίδιο όμως και οι ευκαιρίες τις οποίες φαίνεται να προσφέρει η «επανάσταση» της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Το δικό του «στίγμα» σε αυτή την ψηφιακή «κοσμογονία» καταθέτει σήμερα στο newmoney ένας σημαντικός επενδυτής, με ισχυρή θέση στο οικοσύστημα της Νέας Υόρκης. Ο Chris Habachy, ο Έλληνας συνιδρυτής και General Partner της Charge Ventures, από τα πιο φημισμένα early-stage VC funds της αμερικανικής μεγαλούπολης, που επενδύει και σε αμιγώς ελληνικά startups, όπως οι Harbor Lab και Moveo AI.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αβεβαιότητα θεωρείται δεδομένη, το ίδιο όμως και οι ευκαιρίες τις οποίες φαίνεται να προσφέρει η «επανάσταση» της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Το δικό του «στίγμα» σε αυτή την ψηφιακή «κοσμογονία» καταθέτει σήμερα στο newmoney ένας σημαντικός επενδυτής, με ισχυρή θέση στο οικοσύστημα της Νέας Υόρκης. Ο Chris Habachy, ο Έλληνας συνιδρυτής και General Partner της Charge Ventures, από τα πιο φημισμένα early-stage VC funds της αμερικανικής μεγαλούπολης, που επενδύει και σε αμιγώς ελληνικά startups, όπως οι Harbor Lab και Moveo AI.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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