Ο Άλβαρεζ έχασε την ευκαιρία να γίνει ήρωας και βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Ο Άλβαρεζ έχασε την ευκαιρία να γίνει ήρωας και βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης, δείτε βίντεο
Οι φίλοι των «κολτσονέρος» αποδοκίμασαν τον Αργεντινό κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τη Μπαρτσελόνα, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να τον υπερασπίζεται στις δηλώσεις του
Μια βραδιά που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε προσωπική λύτρωση κατέληξε σε νέα απογοήτευση για τον Χουλιάν Άλβαρεζ. Ο Αργεντινός επιθετικός είχε την ευκαιρία να γίνει ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο δύο τεράστιες χαμένες ευκαιρίες τον έφεραν ξανά στο επίκεντρο της κριτικής από μερίδα των οπαδών των «ροχιμπλάνκος».
Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς το καλοκαίρι είχαν δημιουργηθεί αρκετές συζητήσεις γύρω από την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Καταλανούς, με αποτέλεσμα να υπάρξει δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων της Ατλέτικο. Μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα και να του χαρίσει ξανά την πλήρη αποδοχή της εξέδρας.
Η ευκαιρία για να γράψει το ιδανικό σενάριο παρουσιάστηκε μόλις στο έκτο λεπτό. Ο Άλβαρεζ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, με αρκετό χώρο μπροστά του, ωστόσο ο Χοάν Γκαρθία κατάφερε να τον σταματήσει, στερώντας του μια σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.
Ο Αργεντινός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να αναζητά τον τρόπο για να βοηθήσει την ομάδα του. Μάλιστα, είχε σημαντική συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της Ατλέτικο, καθώς δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το γκολ του Τζουλιάνο Σιμεόνε, μοιράζοντας την ασίστ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
Με το σκορ στο 1-1 ο Άλβαρεζ βρέθηκε ξανά απέναντι από τον Χοάν Γκαρθία, αυτή τη φορά επιλέγοντας να εκτελέσει από απόσταση. Το σουτ του όμως πέρασε ψηλά, με αποτέλεσμα να χαθεί ακόμη μία σημαντική ευκαιρία.
Η αντίδραση της εξέδρας δεν άργησε να έρθει. Οι αποδοκιμασίες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, με ορισμένους φιλάθλους να δείχνουν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να παραβλέψουν τις χαμένες ευκαιρίες του Αργεντινού, ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έσπευσε να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή του. Ο προπονητής της Ατλέτικο στάθηκε στη συνολική του παρουσία, στις δημιουργικές ενέργειες και στη συνεισφορά του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, επισημαίνοντας πως η απόδοσή του δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από τις τελικές προσπάθειες που δεν κατέληξαν στα δίχτυα.
«Όλοι θέλαμε να σκοράρει, αλλά θα τον περιμένουμε. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και τον χρειαζόμαστε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε», ήταν το μήνυμα του Σιμεόνε, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Ατλέτικο έχει ανάγκη τον καλύτερο δυνατό Άλβαρεζ.
Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς το καλοκαίρι είχαν δημιουργηθεί αρκετές συζητήσεις γύρω από την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Καταλανούς, με αποτέλεσμα να υπάρξει δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων της Ατλέτικο. Μια μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα και να του χαρίσει ξανά την πλήρη αποδοχή της εξέδρας.
🚨🚨| JULIAN ALVAREZ ARE YOU MADDD??? https://t.co/zv4rqWEBaT— Kalshi FC (@KalshiFC) November 8, 2026
Η ευκαιρία για να γράψει το ιδανικό σενάριο παρουσιάστηκε μόλις στο έκτο λεπτό. Ο Άλβαρεζ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση, με αρκετό χώρο μπροστά του, ωστόσο ο Χοάν Γκαρθία κατάφερε να τον σταματήσει, στερώντας του μια σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.
Ο Αργεντινός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και συνέχισε να αναζητά τον τρόπο για να βοηθήσει την ομάδα του. Μάλιστα, είχε σημαντική συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της Ατλέτικο, καθώς δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το γκολ του Τζουλιάνο Σιμεόνε, μοιράζοντας την ασίστ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
Με το σκορ στο 1-1 ο Άλβαρεζ βρέθηκε ξανά απέναντι από τον Χοάν Γκαρθία, αυτή τη φορά επιλέγοντας να εκτελέσει από απόσταση. Το σουτ του όμως πέρασε ψηλά, με αποτέλεσμα να χαθεί ακόμη μία σημαντική ευκαιρία.
Η αντίδραση της εξέδρας δεν άργησε να έρθει. Οι αποδοκιμασίες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους, με ορισμένους φιλάθλους να δείχνουν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να παραβλέψουν τις χαμένες ευκαιρίες του Αργεντινού, ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα.
💬 Diego Simeone habla sobre Julián Álvarez 👀 "Lo vamos a esperar. Es un gran jugador, lo queremos. Para llegar donde queremos necesitamos al mejor Julián, si no no vamos a llegar" https://t.co/VyljMN66cg— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 8, 2026
Σε αυτό το δύσκολο κλίμα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έσπευσε να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή του. Ο προπονητής της Ατλέτικο στάθηκε στη συνολική του παρουσία, στις δημιουργικές ενέργειες και στη συνεισφορά του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, επισημαίνοντας πως η απόδοσή του δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από τις τελικές προσπάθειες που δεν κατέληξαν στα δίχτυα.
«Όλοι θέλαμε να σκοράρει, αλλά θα τον περιμένουμε. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και τον χρειαζόμαστε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε», ήταν το μήνυμα του Σιμεόνε, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Ατλέτικο έχει ανάγκη τον καλύτερο δυνατό Άλβαρεζ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα