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Υπάλληλος καθαριότητας στη Λάρισα βρήκε κινητό €2.000, το παρέδωσε αλλά αρνήθηκε χρήματα και τιμητική άδεια: «Εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό»
Υπάλληλος καθαριότητας στη Λάρισα βρήκε κινητό €2.000, το παρέδωσε αλλά αρνήθηκε χρήματα και τιμητική άδεια: «Εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό»
«Ήθελαν να μου δώσουν 50 ευρώ αλλά τους είπα κρατήστε τα για τα εγγόνια σας» είπε ο υπάλληλος καθαριότητας Γιάννης Δαλανίκας
Μια πράξη που συζητήθηκε στη Λάρισα έκανε πριν από μερικά 24ωρα ο υπάλληλος καθαριότητας Γιάννης Δαλανίκας, ο οποίος αφού βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 2.000 ευρώ όχι μόνο το παρέδωσε αλλά αρνήθηκε και τα χρήματα που του προσφέρθηκαν συμβολικά ως ανταμοιβή και την τιμητική άδεια δύο ημερών από την υπηρεσία του.
Όπως είπε στον Alpha «το κινητό το βρήκα εν ώρα υπηρεσίας για αφισορύπανση. Το βρήκα στον δρόμο, βρήκα ένα νούμερο επάνω και το κάλεσα για να έρθει να το πάρει ο ιδιοκτήτης. Το σήκωσε μια κυρία, η μητέρα του ιδιοκτήτη του κινητού, της είπα ότι βρήκα ένα κινητό με αυτό το νούμερο και αυτή με ρώτησε "μπορείτε να μας τα δώσετε;».
«Αφού της είπα "βεβαίως, είμαι Φιλιππούπολη αν θέλετε να έρθετε να το πάρετε", ήρθε ο σύζυγός της. Του έδωσα το κινητό, με ευχαρίστησε και ήθελε να μου δώσει 50 ευρώ. Του είπα κρατήστε τα και δώστε τα στα εγγόνια σας» συνέχισε ο κ. Δαλανίκας.
Πρόσθεσε στη συνέχεια «το έμαθε η υπηρεσία και είπε να μου δώσει δύο ημέρες άδεια τιμητική αλλά εγώ είπα όχι γιατί εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό».
«Πρέπει να κάνουμε το καλό με πράξεις και αυτό να το διδάξουμε στα παιδιά μας» κατέληξε ο υπάλληλος καθαριότητας από τη Λάρισα.
Όπως είπε στον Alpha «το κινητό το βρήκα εν ώρα υπηρεσίας για αφισορύπανση. Το βρήκα στον δρόμο, βρήκα ένα νούμερο επάνω και το κάλεσα για να έρθει να το πάρει ο ιδιοκτήτης. Το σήκωσε μια κυρία, η μητέρα του ιδιοκτήτη του κινητού, της είπα ότι βρήκα ένα κινητό με αυτό το νούμερο και αυτή με ρώτησε "μπορείτε να μας τα δώσετε;».
«Αφού της είπα "βεβαίως, είμαι Φιλιππούπολη αν θέλετε να έρθετε να το πάρετε", ήρθε ο σύζυγός της. Του έδωσα το κινητό, με ευχαρίστησε και ήθελε να μου δώσει 50 ευρώ. Του είπα κρατήστε τα και δώστε τα στα εγγόνια σας» συνέχισε ο κ. Δαλανίκας.
Πρόσθεσε στη συνέχεια «το έμαθε η υπηρεσία και είπε να μου δώσει δύο ημέρες άδεια τιμητική αλλά εγώ είπα όχι γιατί εγώ έκανα αυτό που θεωρούσα σωστό».
«Πρέπει να κάνουμε το καλό με πράξεις και αυτό να το διδάξουμε στα παιδιά μας» κατέληξε ο υπάλληλος καθαριότητας από τη Λάρισα.
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