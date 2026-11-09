Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ δηλώνει πιο επιλεκτικός με τους «κακούς» χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, τι είπε για τη συμμετοχή του σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
GALA
Μπιλ Σκάρσγκαρντ Ηθοποιός Τζέιμς Μποντ

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ δηλώνει πιο επιλεκτικός με τους «κακούς» χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, τι είπε για τη συμμετοχή του σε ταινία του Τζέιμς Μποντ

«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, νιώθω ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος», δήλωσε ο ηθοποιός

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ δηλώνει πιο επιλεκτικός με τους «κακούς» χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, τι είπε για τη συμμετοχή του σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
Φρένο στους σκοτεινούς χαρακτήρες που καθόρισαν την καριέρα του βάζει ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον «κακό» του Τζέιμς Μποντ.

Ο Σουηδός ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με μερικούς από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες του σινεμά, από τον Pennywise στο «It» και τον Κόμη Όρλοκ στο «Nosferatu», μέχρι τον Eric Draven στο «The Crow» και τον Marquis de Gramont στο «John Wick: Chapter 4» αποκάλυψε ότι πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός με αυτούς τους ρόλους.

«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει», είπε ο Σκάρσγκαρντ καλεσμένος στο podcast «Happy Sad Confused» και στον Τζος Χόροβιτς. «Νιώθω, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος. Υπάρχουν βέβαια κακοί που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να πρόκειται για το κατάλληλο πρότζεκτ», πρόσθεσε.


Στη συνέχεια, ο Χόροβιτς έφερε στην κουβέντα το διαχρονικό ενδιαφέρον του ηθοποιού για το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, με τον Σκάρσγκαρντ να σχολιάζει χαριτολογώντας τη μη συμμετοχή του στα δοκιμαστικά: «Ναι. Βέβαια, δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο για τον Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω γιατί», αστειεύτηκε. «Ίσως σκέφτηκαν "Δεν μπορούμε να βάλουμε Σουηδό γι' αυτόν τον ρόλο". Ούτε καν με εξέτασαν ως επιλογή», ανέφερε.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο σταρ της ταινίας «The Dead Man’s Wire» συμφώνησε πως δεν θα τον ενδιέφερε μια 10ετής ή 15ετής δεσμευτική συμφωνία για να ηγηθεί του franchise ως 007. Αντίθετα, εξέφρασε την επιθυμία για έναν μεμονωμένο ρόλο κακού, φέρνοντας ως παραδείγματα τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του Μαντς Μίκελσεν (Le Chiffre στο Casino Royale) και του Χαβιέρ Μπαρδέμ (Silva στο Skyfall).

Σημειώνεται ότι ο Σκάρσγκαρντ, πρωταγωνιστεί στη νέα πολεμική ταινία του Πίτερ Μπεργκ, «The Mosquito Bowl», η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές αίθουσες και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 25 Νοεμβρίου.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης