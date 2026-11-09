Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ δηλώνει πιο επιλεκτικός με τους «κακούς» χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, τι είπε για τη συμμετοχή του σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ δηλώνει πιο επιλεκτικός με τους «κακούς» χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης, τι είπε για τη συμμετοχή του σε ταινία του Τζέιμς Μποντ
«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, νιώθω ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος», δήλωσε ο ηθοποιός
Φρένο στους σκοτεινούς χαρακτήρες που καθόρισαν την καριέρα του βάζει ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον «κακό» του Τζέιμς Μποντ.
Ο Σουηδός ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με μερικούς από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες του σινεμά, από τον Pennywise στο «It» και τον Κόμη Όρλοκ στο «Nosferatu», μέχρι τον Eric Draven στο «The Crow» και τον Marquis de Gramont στο «John Wick: Chapter 4» αποκάλυψε ότι πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός με αυτούς τους ρόλους.
«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει», είπε ο Σκάρσγκαρντ καλεσμένος στο podcast «Happy Sad Confused» και στον Τζος Χόροβιτς. «Νιώθω, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος. Υπάρχουν βέβαια κακοί που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να πρόκειται για το κατάλληλο πρότζεκτ», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ο Χόροβιτς έφερε στην κουβέντα το διαχρονικό ενδιαφέρον του ηθοποιού για το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, με τον Σκάρσγκαρντ να σχολιάζει χαριτολογώντας τη μη συμμετοχή του στα δοκιμαστικά: «Ναι. Βέβαια, δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο για τον Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω γιατί», αστειεύτηκε. «Ίσως σκέφτηκαν "Δεν μπορούμε να βάλουμε Σουηδό γι' αυτόν τον ρόλο". Ούτε καν με εξέτασαν ως επιλογή», ανέφερε.
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο σταρ της ταινίας «The Dead Man’s Wire» συμφώνησε πως δεν θα τον ενδιέφερε μια 10ετής ή 15ετής δεσμευτική συμφωνία για να ηγηθεί του franchise ως 007. Αντίθετα, εξέφρασε την επιθυμία για έναν μεμονωμένο ρόλο κακού, φέρνοντας ως παραδείγματα τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του Μαντς Μίκελσεν (Le Chiffre στο Casino Royale) και του Χαβιέρ Μπαρδέμ (Silva στο Skyfall).
Σημειώνεται ότι ο Σκάρσγκαρντ, πρωταγωνιστεί στη νέα πολεμική ταινία του Πίτερ Μπεργκ, «The Mosquito Bowl», η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές αίθουσες και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 25 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Σουηδός ηθοποιός, που έχει ταυτιστεί με μερικούς από τους πιο εφιαλτικούς χαρακτήρες του σινεμά, από τον Pennywise στο «It» και τον Κόμη Όρλοκ στο «Nosferatu», μέχρι τον Eric Draven στο «The Crow» και τον Marquis de Gramont στο «John Wick: Chapter 4» αποκάλυψε ότι πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός με αυτούς τους ρόλους.
«Για να υποδυθώ έναν κακό, θα πρέπει να είναι κάτι που μου φαίνεται πρωτότυπο, κάτι που δεν έχω ξανακάνει», είπε ο Σκάρσγκαρντ καλεσμένος στο podcast «Happy Sad Confused» και στον Τζος Χόροβιτς. «Νιώθω, κατά κάποιον τρόπο, ότι έχω εξαντληθεί σε αυτό το είδος. Υπάρχουν βέβαια κακοί που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να πρόκειται για το κατάλληλο πρότζεκτ», πρόσθεσε.
Bill Skarsgård says he wasn't "even thrown into the mix" to be the new James Bond:— Variety (@Variety) November 7, 2026
“They didn’t call me about James Bond. I don’t know what that was about,” he joked. “Every single British, Australian [actor]… but maybe they were like, ‘We can’t do a Swede for this guy.’ I… pic.twitter.com/6rKxaFBhPo
Στη συνέχεια, ο Χόροβιτς έφερε στην κουβέντα το διαχρονικό ενδιαφέρον του ηθοποιού για το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, με τον Σκάρσγκαρντ να σχολιάζει χαριτολογώντας τη μη συμμετοχή του στα δοκιμαστικά: «Ναι. Βέβαια, δεν με πήραν ποτέ τηλέφωνο για τον Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω γιατί», αστειεύτηκε. «Ίσως σκέφτηκαν "Δεν μπορούμε να βάλουμε Σουηδό γι' αυτόν τον ρόλο". Ούτε καν με εξέτασαν ως επιλογή», ανέφερε.
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο σταρ της ταινίας «The Dead Man’s Wire» συμφώνησε πως δεν θα τον ενδιέφερε μια 10ετής ή 15ετής δεσμευτική συμφωνία για να ηγηθεί του franchise ως 007. Αντίθετα, εξέφρασε την επιθυμία για έναν μεμονωμένο ρόλο κακού, φέρνοντας ως παραδείγματα τις χαρακτηριστικές ερμηνείες του Μαντς Μίκελσεν (Le Chiffre στο Casino Royale) και του Χαβιέρ Μπαρδέμ (Silva στο Skyfall).
Σημειώνεται ότι ο Σκάρσγκαρντ, πρωταγωνιστεί στη νέα πολεμική ταινία του Πίτερ Μπεργκ, «The Mosquito Bowl», η οποία προβάλλεται αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές αίθουσες και αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 25 Νοεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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