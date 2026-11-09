Χάος στην Κηφισίας μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος του «Υγεία», ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κηφισίας Κίνηση Κίνηση στους δρόμους

Χάος στην Κηφισίας μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος του «Υγεία», ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός

Χάος στην Κηφισίας μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος του «Υγεία», ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Κηφισίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία».

Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί μια ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.

Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης