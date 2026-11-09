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Χάος στην Κηφισίας μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος του «Υγεία», ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά
Χάος στην Κηφισίας μετά από ανατροπή αυτοκινήτου στο ύψος του «Υγεία», ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Κηφισίας, λόγω τροχαίου ατυχήματος με ανατροπή οχήματος που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία».
Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί μια ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.
Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί μια ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά, με τους οδηγούς να πρέπει να δείξουν μεγάλη υπομονή.
Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
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