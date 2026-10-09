Πώς να εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας για να μην τα παρατάτε ποτέ
Πώς να εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας για να μην τα παρατάτε ποτέ
Ειδικός νευροχειρουργός υποστηρίζει ότι με «προπόνηση», ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει προβλήματα και να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα που πραγματικά επιθυμεί
Οι δυσκολίες αποθαρρύνουν συχνά τον άνθρωπο. Τον εμποδίζουν να δει καθαρά το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσει. Εγκλωβίζεται μέσα στο χάος και τον πανικό, η σκέψη του θολώνει και παγώνει από το φόβο. Το μόνο που μοιάζει να έχει νόημα είναι να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Και αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται.
Το μυαλό εκπαιδεύεται
Ο Αμερικανός νευροχειρουργός W. Lee Warren υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να εκπαιδευθεί ώστε να πάψει ο άνθρωπος να τα παρατά. Με ποιο τρόπο; Με συστηματική άσκηση και επανάληψη. Στο best seller βιβλίο του, The Life-Changing Art of Self-Brain Surgery, εξηγεί ότι είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο ώστε να είναι πιο υγιής και λιγότερο επιρρεπής στην κατάθλιψη και το άγχος. Όπως εξηγεί ο ειδικός, το μυαλό δεν είναι ένα στατικό όργανο, αλλά δυναμικό και μεταβάλλεται σύμφωνα με όσα σκεφτόμαστε και παρατηρούμε. Αυτή η ικανότητα συνοψίζεται σε έναν όρο: νευροπλαστικότητα. Χάρη σε αυτή και έπειτα από σκέψεις και συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται, ενισχύονται συγκεκριμένα νευρωνικά κυκλώματα. Σταδιακά, και όσο εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος, οι συμπεριφορές αυτές αυτοματοποιούνται.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το μυαλό εκπαιδεύεται
Ο Αμερικανός νευροχειρουργός W. Lee Warren υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να εκπαιδευθεί ώστε να πάψει ο άνθρωπος να τα παρατά. Με ποιο τρόπο; Με συστηματική άσκηση και επανάληψη. Στο best seller βιβλίο του, The Life-Changing Art of Self-Brain Surgery, εξηγεί ότι είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο ώστε να είναι πιο υγιής και λιγότερο επιρρεπής στην κατάθλιψη και το άγχος. Όπως εξηγεί ο ειδικός, το μυαλό δεν είναι ένα στατικό όργανο, αλλά δυναμικό και μεταβάλλεται σύμφωνα με όσα σκεφτόμαστε και παρατηρούμε. Αυτή η ικανότητα συνοψίζεται σε έναν όρο: νευροπλαστικότητα. Χάρη σε αυτή και έπειτα από σκέψεις και συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται, ενισχύονται συγκεκριμένα νευρωνικά κυκλώματα. Σταδιακά, και όσο εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος, οι συμπεριφορές αυτές αυτοματοποιούνται.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα