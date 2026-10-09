Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα: Σε υψηλά 25ετίας το κόστος δανεισμού στη Γαλλία, γιατί δεν παρεμβαίνει η ΕΚΤ

Η Γαλλία προκαλεί φόβους για νέα κρίση χρέους με την Ευρωζώνη να της στέλνει τελεσίγραφο για τον προϋπολογισμό του 2027 – Γιατί η ΕΚΤ δεν ενεργοποιεί τον μηχανισμό στήριξης - Το μήνυμα της ΕΚΤ και τα 340 δισ. ευρώ σε ομόλογα