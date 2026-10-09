Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα: Σε υψηλά 25ετίας το κόστος δανεισμού στη Γαλλία, γιατί δεν παρεμβαίνει η ΕΚΤ
Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα: Σε υψηλά 25ετίας το κόστος δανεισμού στη Γαλλία, γιατί δεν παρεμβαίνει η ΕΚΤ
Η Γαλλία προκαλεί φόβους για νέα κρίση χρέους με την Ευρωζώνη να της στέλνει τελεσίγραφο για τον προϋπολογισμό του 2027 – Γιατί η ΕΚΤ δεν ενεργοποιεί τον μηχανισμό στήριξης - Το μήνυμα της ΕΚΤ και τα 340 δισ. ευρώ σε ομόλογα
Αυξάνονται οι πιέσεις προς τη Γαλλία να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2027, καθώς η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών.
Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ εμφανίζονται απρόθυμοι να παρέμβουν για να περιορίσουν τις πιέσεις, διαμηνύοντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της γαλλικής κυβέρνησης.
Κατά τη μηνιαία συνεδρίασή τους στο Λουξεμβούργο, χθες Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κάλεσαν το Παρίσι να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, προκειμένου να περιοριστεί η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, καθώς το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης του 2027 ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 80 μονάδες βάσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πλησιάζοντας το 5%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2002. Η άνοδος αυτή επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά, καθώς αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης και αναχρηματοδότησης του χρέους.
Όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη-μέλη να τηρούν μια υπεύθυνη δημοσιονομική στάση, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη των αγορών.
Ο Ντομπρόβσκις ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Γάλλο υπουργό Ρολάν Λεσκίρ, επισημαίνοντας πως ο αξιόπιστος σχεδιασμός του προϋπολογισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της προβλεψιμότητας στην οικονομική πολιτική.
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Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ εμφανίζονται απρόθυμοι να παρέμβουν για να περιορίσουν τις πιέσεις, διαμηνύοντας ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της γαλλικής κυβέρνησης.
Κατά τη μηνιαία συνεδρίασή τους στο Λουξεμβούργο, χθες Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κάλεσαν το Παρίσι να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ψήφιση του νέου προϋπολογισμού, προκειμένου να περιοριστεί η αβεβαιότητα γύρω από τη δημοσιονομική πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, καθώς το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης του 2027 ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά περίπου 80 μονάδες βάσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πλησιάζοντας το 5%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2002. Η άνοδος αυτή επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά, καθώς αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης και αναχρηματοδότησης του χρέους.
Το μήνυμα της Ευρωζώνης προς το ΠαρίσιΜετά τη συνεδρίαση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις, υπογράμμισε την ανάγκη άσκησης συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, ιδιαίτερα από τις χώρες που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ελλείμματος και δημόσιου χρέους.
Όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη-μέλη να τηρούν μια υπεύθυνη δημοσιονομική στάση, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη των αγορών.
Ο Ντομπρόβσκις ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Γάλλο υπουργό Ρολάν Λεσκίρ, επισημαίνοντας πως ο αξιόπιστος σχεδιασμός του προϋπολογισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της προβλεψιμότητας στην οικονομική πολιτική.
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