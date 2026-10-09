Νέα Δημοκρατία: Υποψήφιος στη Β' Πειραιώς ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός στις εκλογές του 2027
Νέα Δημοκρατία: Υποψήφιος στη Β' Πειραιώς ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός στις εκλογές του 2027
Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – Η 30χρονη πορεία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας
Υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027 θα είναι ο γνωστός φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος.
Η απόφαση για την ένταξή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι γνωστός για την πολυετή παρουσία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας, έχοντας διαγράψει επαγγελματική πορεία τριών δεκαετιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός, με συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο την εμπορική φωτογραφία μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.
Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με γνωστά brands και συμμετέχοντας σε εκδοτικά και καλλιτεχνικά projects.
Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.
Η απόφαση για την ένταξή του στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ελήφθη από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι γνωστός για την πολυετή παρουσία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας, έχοντας διαγράψει επαγγελματική πορεία τριών δεκαετιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός, με συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο την εμπορική φωτογραφία μόδας όσο και την εικαστική φωτογραφία.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Σκουλός
Σπούδασε Διοίκηση και Οικονομία στην Πάτρα, ωστόσο επέλεξε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική του κλίση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εργάζεται αποκλειστικά ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναπτύσσοντας συνεργασίες με γνωστά brands και συμμετέχοντας σε εκδοτικά και καλλιτεχνικά projects.
Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Είναι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και πατέρας δύο κοριτσιών.
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