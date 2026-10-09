Νέα Δημοκρατία: Υποψήφιος στη Β' Πειραιώς ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός στις εκλογές του 2027

Η υποψηφιότητά του ανακοινώθηκε με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – Η 30χρονη πορεία του στον χώρο της φωτογραφίας και της μόδας