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Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στην νομικό Ναβανέτεμ Πιλάι το φετινό βραβείο για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου
Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στην νομικό Ναβανέτεμ Πιλάι το φετινό βραβείο για την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου
Η Νοτιοαφρικανή νομικός έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου
Στην 85χρονη Νοτιοαφρικανή νομικό Ναβανέτεμ «Νάβι» Πιλάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2026, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/10), η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση του διεθνούς δικαίου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, η Πιλάι επέδειξε «εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο της στη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών.
Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της ως δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων αγωνιστών κατά του απαρτχάιντ.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά διαδρομή στη διεθνή Δικαιοσύνη, υπηρετώντας ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Ήταν επίσης επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Πιλάι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αναγνώριση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.
«Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Η Επιτροπή τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πλέον απλώς συμπληρωματικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα.
«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι η βράβευση της Πιλάι αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα υπέρ της προστασίας των διεθνών δικαστικών θεσμών και της λογοδοσίας των κρατών και των πολιτικών ηγετών.
Καταλήγοντας, η Επιτροπή χαρακτηρίζει τη Νάβι Πιλάι μία από τις σημαντικότερες υπερασπίστριες του διεθνούς δικαίου της εποχής μας, σημειώνοντας ότι η προσήλωσή της στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, η Πιλάι επέδειξε «εξαιρετικό θάρρος και ακεραιότητα», συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης παγκόσμιας έννομης τάξης.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον καθοριστικό ρόλο της στη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών.
BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
Ποια είναι η Ναβανέτεμ ΠιλάιΗ Πιλάι γεννήθηκε στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, την περίοδο του απαρτχάιντ.
Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της ως δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων αγωνιστών κατά του απαρτχάιντ.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά διαδρομή στη διεθνή Δικαιοσύνη, υπηρετώντας ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Ήταν επίσης επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Πιλάι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αναγνώριση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.
«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη»Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ συνδέει τη φετινή βράβευση με τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το διεθνές δίκαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς θεσμοί αμφισβητούνται.
«Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Η Επιτροπή τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πλέον απλώς συμπληρωματικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα.
«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι η βράβευση της Πιλάι αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα υπέρ της προστασίας των διεθνών δικαστικών θεσμών και της λογοδοσίας των κρατών και των πολιτικών ηγετών.
Καταλήγοντας, η Επιτροπή χαρακτηρίζει τη Νάβι Πιλάι μία από τις σημαντικότερες υπερασπίστριες του διεθνούς δικαίου της εποχής μας, σημειώνοντας ότι η προσήλωσή της στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.
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