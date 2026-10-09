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Αστυνομικός νεκρός από πυροβόλο όπλο σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, δεν «βλέπουν» εγκληματική ενέργεια
Αστυνομικός νεκρός από πυροβόλο όπλο σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, δεν «βλέπουν» εγκληματική ενέργεια
Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής
Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ένας αστυνομικός ηλικίας 42 ετών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 42χρονος αστυνομικός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουν εντοπιστεί ίχνη εγκληματικής ενέργειας με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοχειρία του 42χρονου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 42χρονος αστυνομικός έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουν εντοπιστεί ίχνη εγκληματικής ενέργειας με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοχειρία του 42χρονου.
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