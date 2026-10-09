Στεγαστικό και ακρίβεια αναβάλουν την ενηλικίωση των νέων
Στεγαστικό και ακρίβεια αναβάλουν την ενηλικίωση των νέων
Κάποτε, στα 30, η πλειοψηφία είχε σπίτι, παιδιά, σκύλο και δόση στεγαστικού. Σήμερα, ένας νέος άνθρωπος σε αντίστοιχη ηλικία μπορεί να έχει πτυχίο, δουλειά κι ακόμη να σκέφτεται αν «βγαίνει» να αλλάξει σπίτι
Θυμάστε που όταν ήμασταν μικροί ανυπομονούσαμε να μεγαλώσουμε; Κατά τα φαινόμενα, αυτό δεν ισχύει πλέον: η ενηλικίωση μοιάζει να μπαίνει κι αυτή σε αναμονή. Όχι επειδή οι σημερινοί 30άρηδες δεν επιθυμούν να μεγαλώσουν, αλλά επειδή το κόστος του να μεγαλώσει κανείς έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Η φετινή, 15η ετήσια έρευνα της Deloitte για τη Gen Z και τους Millennials δίνει μια αρκετά καθαρή εικόνα αυτής της πραγματικότητας. Περισσότεροι από τους μισούς (55% της Gen Z και 52% των Millennials) λένε ότι έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής εξαιτίας της οικονομικής τους κατάστασης. Στην κατηγορία αυτή μπαίνουν ο γάμος, η δημιουργία οικογένειας, η έναρξη μιας επιχείρησης ή ακόμη και η περαιτέρω εκπαίδευση.
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