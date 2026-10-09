Στεγαστικό και ακρίβεια αναβάλουν την ενηλικίωση των νέων

Κάποτε, στα 30, η πλειοψηφία είχε σπίτι, παιδιά, σκύλο και δόση στεγαστικού. Σήμερα, ένας νέος άνθρωπος σε αντίστοιχη ηλικία μπορεί να έχει πτυχίο, δουλειά κι ακόμη να σκέφτεται αν «βγαίνει» να αλλάξει σπίτι