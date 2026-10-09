Open Cosmos: Νέες επενδύσεις και σχέδιο για παραγωγή ενός δορυφόρου την ημέρα στην Ελλάδα

Νέες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και αύξηση της ελληνικής ομάδας από σχεδόν 40 σε πάνω από 300 εργαζομένους έως το 2030 - Ο ρόλος της Παλλήνης στο τηλεπικοινωνιακό σμήνος των 192 δορυφόρων, μετά τη χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο όμιλος