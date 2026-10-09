Open Cosmos: Νέες επενδύσεις και σχέδιο για παραγωγή ενός δορυφόρου την ημέρα στην Ελλάδα
Open Cosmos: Νέες επενδύσεις και σχέδιο για παραγωγή ενός δορυφόρου την ημέρα στην Ελλάδα
Νέες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και αύξηση της ελληνικής ομάδας από σχεδόν 40 σε πάνω από 300 εργαζομένους έως το 2030 - Ο ρόλος της Παλλήνης στο τηλεπικοινωνιακό σμήνος των 192 δορυφόρων, μετά τη χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε ο όμιλος
Στη μαζική παραγωγή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων στην Ελλάδα, με στόχο να μπορεί να κατασκευάζει έως και έναν δορυφόρο την ημέρα, σχεδιάζει να περάσει η Open Cosmos, επεκτείνοντας την παραγωγική παρουσία που έχει δημιουργήσει στην Παλλήνη. Το νέο σχέδιο προβλέπει εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής θυγατρικής, Open Cosmos Aegean, από σχεδόν 40 εργαζομένους σήμερα σε περισσότερους από 300 έως το 2030.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση της Open Cosmos στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, με αφορμή την ολοκλήρωση του επενδυτικού γύρου των 300 εκατ. ευρώ και τις πρόσφατες επιτυχημένες εκτοξεύσεις δορυφόρων της. Η χρηματοδότηση αφορά τη συνολική ανάπτυξη του ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Το σχέδιο παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης σε εκδήλωση της Open Cosmos στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, με αφορμή την ολοκλήρωση του επενδυτικού γύρου των 300 εκατ. ευρώ και τις πρόσφατες επιτυχημένες εκτοξεύσεις δορυφόρων της. Η χρηματοδότηση αφορά τη συνολική ανάπτυξη του ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα