Ενα ολόκληρο χωριό έγινε ξενοδοχείο
Ενα ολόκληρο χωριό έγινε ξενοδοχείο
Επιβίωσε της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και αναζωογονήθηκε μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο φιλοξενίας, δημιουργώντας μια αυθεντική εμπειρία διαμονής
Καλώς ορίσατε στο Κοσουγκέ. Σε μια από τις πιο ήσυχες και καταπράσινες γωνιές της Ιαπωνίας, κοντά στις πηγές του ποταμού Τάμα, με το κρυστάλλινο νερό, και σε απόσταση δύο ωρών από το Τόκιο, βρίσκεται ένα μικρό χωριό με μόλις 700 κατοίκους. Αποτελεί μέρος του εθνικού πάρκου Τσιτσιμπού-Τάμα-Κάι, στην περιφέρεια Γιαμανάσι, και η έκτασή του καλύπτεται κατά σχεδόν 95% από δάσος. Το ορεινό χωριό αντιμετώπιζε, όπως πολλές απομονωμένες περιοχές, πληθυσμιακή συρρίκνωση. Κάποτε ζούσαν σε αυτό 2.000 άνθρωποι που εργάζονταν ως δασοκόμοι ή στην παραγωγή κάρβουνου, όμως, σταδιακά ο αριθμός τους μειώθηκε σημαντικά. Σε μία προσπάθεια να το διατηρήσουν στη ζωή, να τονώσουν την τοπική οικονομία και να προσελκύσουν επισκέπτες και ενδεχομένως νέους μόνιμους κατοίκους, οι αρμόδιες αρχές σκέφτηκαν να κάνουν κάτι καινοτόμο: να το μετατρέψουν ολόκληρο σε ξενοδοχείο.
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