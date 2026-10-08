Φόρος 10% στα κέρδη από crypto με «παγίδα» στα αποδεικτικά αγοράς

Ποια κέρδη μένουν αφορολόγητα και πότε φορολογείται ολόκληρο το ποσό της πώλησης - Δήλωση παλιών κερδών χωρίς πρόστιμα, αντικαταβολές μέσω courier χωρίς μετρητά, νέοι περιορισμοί στους servicers - Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο