Διαρρήκτης στην Κρήτη εκνευρίστηκε γιατί δεν μπόρεσε να ανοίξει ρολά περιπτέρου και ξέσπασε στην κάμερα ασφαλείας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Περίπτερο Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο

Διαρρήκτης στην Κρήτη εκνευρίστηκε γιατί δεν μπόρεσε να ανοίξει ρολά περιπτέρου και ξέσπασε στην κάμερα ασφαλείας, δείτε βίντεο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίπτερο στην περιοχή των Πατελών, στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Τετάρτης

Διαρρήκτης στην Κρήτη εκνευρίστηκε γιατί δεν μπόρεσε να ανοίξει ρολά περιπτέρου και ξέσπασε στην κάμερα ασφαλείας, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Να διαρρήξει περίπτερο στην περιοχή των Πατελών, στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιχείρησε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στην κάμερα ασφαλείας την οποία ξήλωσε και πήρε μαζί του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, με τις κινήσεις του επίδοξου διαρρήκτη να καταγράφονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης.

Στο βίντεο ο άνδρας, ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να παραβιάσει το ρολό στην μπροστινή πλευρά του περιπτέρου. Όταν όμως διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να το ανοίξει, μετακινείται στο πλάι και επιχειρεί να παραβιάσει και το δεύτερο ρολό, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του περιπτέρου, στράφηκε στρέφεται στην κάμερα ασφαλείας, την οποία ξήλωσε παίρνοντάς την μαζί του.

Ηράκλειο: Προσπάθησε να «ανοίξει» περίπτερο, δεν τα κατάφερε και... ξήλωσε την κάμερα ασφαλείας!


Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρησή της γίνεται στόχος επίδοξων διαρρηκτών. Όπως περιέγραψε, το περασμένο καλοκαίρι ένας άνδρας είχε επιχειρήσει και πάλι να παραβιάσει το περίπτερο, χωρίς να τα καταφέρει. Τότε, ο δράστης στράφηκε σε ένα κλειδωμένο ψυγείο με σάντουιτς, το οποίο βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά του περιπτέρου. Αρχικά προσπάθησε να ανοίξει το ψυγείο, αλλά όταν οι προσπάθειές του απέτυχαν, το έσυρε στην πίσω πλευρά του περιπτέρου, έσπασε τη βιτρίνα του και έκλεψε όλα τα σάντουιτς που περιείχε.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης