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Διαρρήκτης στην Κρήτη εκνευρίστηκε γιατί δεν μπόρεσε να ανοίξει ρολά περιπτέρου και ξέσπασε στην κάμερα ασφαλείας, δείτε βίντεο
Διαρρήκτης στην Κρήτη εκνευρίστηκε γιατί δεν μπόρεσε να ανοίξει ρολά περιπτέρου και ξέσπασε στην κάμερα ασφαλείας, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίπτερο στην περιοχή των Πατελών, στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Τετάρτης
Να διαρρήξει περίπτερο στην περιοχή των Πατελών, στο Ηράκλειο της Κρήτης, επιχείρησε ένας άνδρας τα ξημερώματα της Τετάρτης, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στην κάμερα ασφαλείας την οποία ξήλωσε και πήρε μαζί του.
Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, με τις κινήσεις του επίδοξου διαρρήκτη να καταγράφονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης.
Στο βίντεο ο άνδρας, ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να παραβιάσει το ρολό στην μπροστινή πλευρά του περιπτέρου. Όταν όμως διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να το ανοίξει, μετακινείται στο πλάι και επιχειρεί να παραβιάσει και το δεύτερο ρολό, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.
Τελικά, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του περιπτέρου, στράφηκε στρέφεται στην κάμερα ασφαλείας, την οποία ξήλωσε παίρνοντάς την μαζί του.
Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρησή της γίνεται στόχος επίδοξων διαρρηκτών. Όπως περιέγραψε, το περασμένο καλοκαίρι ένας άνδρας είχε επιχειρήσει και πάλι να παραβιάσει το περίπτερο, χωρίς να τα καταφέρει. Τότε, ο δράστης στράφηκε σε ένα κλειδωμένο ψυγείο με σάντουιτς, το οποίο βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά του περιπτέρου. Αρχικά προσπάθησε να ανοίξει το ψυγείο, αλλά όταν οι προσπάθειές του απέτυχαν, το έσυρε στην πίσω πλευρά του περιπτέρου, έσπασε τη βιτρίνα του και έκλεψε όλα τα σάντουιτς που περιείχε.
Σύμφωνα με το creta24.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα, με τις κινήσεις του επίδοξου διαρρήκτη να καταγράφονται από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της επιχείρησης.
Στο βίντεο ο άνδρας, ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, φαίνεται αρχικά να προσπαθεί να παραβιάσει το ρολό στην μπροστινή πλευρά του περιπτέρου. Όταν όμως διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να το ανοίξει, μετακινείται στο πλάι και επιχειρεί να παραβιάσει και το δεύτερο ρολό, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.
Τελικά, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του περιπτέρου, στράφηκε στρέφεται στην κάμερα ασφαλείας, την οποία ξήλωσε παίρνοντάς την μαζί του.
Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η επιχείρησή της γίνεται στόχος επίδοξων διαρρηκτών. Όπως περιέγραψε, το περασμένο καλοκαίρι ένας άνδρας είχε επιχειρήσει και πάλι να παραβιάσει το περίπτερο, χωρίς να τα καταφέρει. Τότε, ο δράστης στράφηκε σε ένα κλειδωμένο ψυγείο με σάντουιτς, το οποίο βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά του περιπτέρου. Αρχικά προσπάθησε να ανοίξει το ψυγείο, αλλά όταν οι προσπάθειές του απέτυχαν, το έσυρε στην πίσω πλευρά του περιπτέρου, έσπασε τη βιτρίνα του και έκλεψε όλα τα σάντουιτς που περιείχε.
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