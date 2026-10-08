Δημόσιο: Στα 3,82 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη, στο 1 δισ. οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
Δημόσιο: Στα 3,82 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη, στο 1 δισ. οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
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Στα 3,823 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς ιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση κατά 552 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο. Η διόγκωση των εκκρεμών οφειλών του δημοσίου συνοδεύτηκε από μεγάλη άνοδο των εκκρεμών επιστροφών φόρων, οι οποίες ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, φτάνοντας στα 1,023 δισ. ευρώ από 629 εκατ. ευρώ έναν μήνα τον Ιούλιο.
Η μεγάλη άνοδος των εκκρεμών επιστροφών φόρου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το σύνολο του ποσού αφορά καθυστερήσεις πληρωμής: μόλις το 1/4 εξ αυτών εκκρεμεί πάνω από 90 ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος τους (775 εκατομμύρια από τα 1,023 δισ. ευρώ) αφορά εκκαθαριστικά που απλώς έχουν εκδοθεί ως πιστωτικά αλλά βρίσκονται ακόμη εντός του προβλεπόμενου χρόνου διεκπεραίωσης.
Η αύξηση του όγκου των εκκρεμών πληρωμών οφείλεται κυρίως στη μαζική υποβολή φορολογικών δηλώσεων «της τελευταίας στιγμής» (Ιούνιο και Ιούλιο). Η κορύφωση της υποβολής δηλώσεων οδήγησε σε απότομη αύξηση των πιστωτικών εκκαθαριστικών που έπρεπε να ελεγχθούν, να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν. Για τον λόγο αυτό, οι επιστροφές που εκκρεμούν για λιγότερες από 90 ημέρες αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα, από 375 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο.
Στην κατανομή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανά φορέα, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να καταγράφουν το μεγαλύτερο βάρος. Τα χρέη τους ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 1,307 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά 93 εκατ. ευρώ.
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Η μεγάλη άνοδος των εκκρεμών επιστροφών φόρου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι το σύνολο του ποσού αφορά καθυστερήσεις πληρωμής: μόλις το 1/4 εξ αυτών εκκρεμεί πάνω από 90 ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος τους (775 εκατομμύρια από τα 1,023 δισ. ευρώ) αφορά εκκαθαριστικά που απλώς έχουν εκδοθεί ως πιστωτικά αλλά βρίσκονται ακόμη εντός του προβλεπόμενου χρόνου διεκπεραίωσης.
Η αύξηση του όγκου των εκκρεμών πληρωμών οφείλεται κυρίως στη μαζική υποβολή φορολογικών δηλώσεων «της τελευταίας στιγμής» (Ιούνιο και Ιούλιο). Η κορύφωση της υποβολής δηλώσεων οδήγησε σε απότομη αύξηση των πιστωτικών εκκαθαριστικών που έπρεπε να ελεγχθούν, να επιστραφούν ή να συμψηφιστούν. Για τον λόγο αυτό, οι επιστροφές που εκκρεμούν για λιγότερες από 90 ημέρες αυξήθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα, από 375 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούλιο.
Στην κατανομή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ανά φορέα, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να καταγράφουν το μεγαλύτερο βάρος. Τα χρέη τους ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,331 δισ. ευρώ, από 1,238 δισ. ευρώ τον Ιούλιο και 1,307 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά 93 εκατ. ευρώ.
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