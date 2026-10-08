Reuters: Την πιθανή εμπλοκή της στο project των Nord Stream συζήτησε η Ουάσινγκτον με τη Μόσχα

Κούσνερ και Ντμίτριεφ συζήτησαν το ενδεχόμενο εμπλοκής Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream μέσω των οποίων μεταφερόταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη - Τα εμπόδια για την επαναλειτουργία των αγωγών

Reuters.



Στις συζητήσεις συμμετείχαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.







Οι Κούσνερ και Ντμίτριεφ συναντήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, χωρίς να έχει γίνει σαφές σε τι βάθος έφτασαν οι συζητήσεις για το ζήτημα του Nord Stream, ωστόσο δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ατζέντα.







Ο Λευκός Οίκος και τα εμπόδια στις συνομιλίες Ερωτηθείς από το Reuters για τις συζητήσεις σχετικά με τους αγωγούς, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ρωσίας, της αμερικανικής International Development Finance Corporation (DFC) και του υπουργείου Οικονομικών και να αποφέρει οφέλη στους Αμερικανούς φορολογουμένους και στις αμερικανικές επιχειρήσεις.



Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε πάντως ότι «δεν έχουν υπάρξει πρόσφατα συνομιλίες για τον Nord Stream».



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Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι, λόγω των σημαντικών εμποδίων, μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί Nord Stream βρίσκονται υπό κυρώσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά σήμερα παράνομη οποιαδήποτε επανεκκίνησή τους.



Ο Τραμπ θα μπορούσε να χαλαρώσει ή να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις, ωστόσο αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε κάθε τέτοια κίνηση μπορεί να ναυαγήσει.



Κατηγορηματικά αντίθετη η Γερμανία Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αντιταχθούν έντονα σε μια πιθανή επαναλειτουργία του Nord Stream.



Το ενδεχόμενο συμμετοχής Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream , μέσω των οποίων μεταφερόταν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, φέρεται να έχουν συζητήσει ανώτατοι αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες και τις οποίες επικαλείται τοΣτις συζητήσεις συμμετείχαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο, στενός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ,, γαμπρός τουΟ Κούσνερ, ο οποίος επιχειρεί να συμβάλει στην επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, φέρεται να θεωρεί την οικονομική συνεργασία βασικό στοιχείο για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια πιθανή συμφωνία για τον Nord Stream θα επέτρεπε σε Αμερικανούς επενδυτές να επωφεληθούν από την επανέναρξη των ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου.Οικαισυναντήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, χωρίς να έχει γίνει σαφές σε τι βάθος έφτασαν οι συζητήσεις για το ζήτημα του Nord Stream, ωστόσο δύο πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ατζέντα.Ερωτηθείς από το Reuters για τις συζητήσεις σχετικά με τους αγωγούς, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ρωσίας, της αμερικανικήςκαι του υπουργείου Οικονομικών και να αποφέρει οφέλη στους Αμερικανούς φορολογουμένους και στις αμερικανικές επιχειρήσεις.Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε πάντως ότι «δεν έχουν υπάρξει πρόσφατα συνομιλίες για τον Nord Stream».Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των ρωσικών πωλήσεων φυσικού αερίου στη Γερμανία, είχε συναντηθεί τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών των ΗΠΑ για πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Παραμένει ωστόσο ασαφές πόσο πρόθυμη είναι η αμερικανική κυβέρνηση να επιδιώξει πραγματικά την επαναλειτουργία των ρωσικών ροών αερίου προς τη Γερμανία.Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι, λόγω των σημαντικών εμποδίων, μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί Nord Stream βρίσκονται υπό κυρώσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά σήμερα παράνομη οποιαδήποτε επανεκκίνησή τους.Ο Τραμπ θα μπορούσε να χαλαρώσει ή να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις, ωστόσο αν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε κάθε τέτοια κίνηση μπορεί να ναυαγήσει.Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αντιταχθούν έντονα σε μια πιθανή επαναλειτουργία του Nord Stream.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας υπενθύμισε ότι τόσο ο Nord Stream όσο και το ρωσικό φυσικό αέριο υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και σημείωσε ότι η Γερμανία έχει ήδη βρει εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Όπως τόνισε, οποιαδήποτε επανέναρξη λειτουργίας των αγωγών θα απαιτούσε έγκριση της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη.



Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία κάλυπτε περισσότερο από το μισό των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, μεγάλο μέρος του οποίου έφθανε μέσω του συστήματος Nord Stream.



Οι αγωγοί τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας όταν η Μόσχα περιόρισε τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 υπέστησαν σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσιες εκρήξεις.



Για πιθανή «βρώμικη συμφωνία» μεταξύ ΗΠΑ και Μόσχας, μιλούν στο Βερολίνο Οι συνομιλίες Ουάσινγκτον - Μόσχας πραγματοποιούνται σε κλίμα βαθιάς δυσπιστίας στην Ευρώπη απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας.



Νωρίτερα φέτος, επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών είχαν δηλώσει στο Reuters ότι, κατά την εκτίμησή τους, η Μόσχα δεν επιδιώκει γρήγορο τερματισμό του πολέμου και χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να προωθήσει παράλληλα επιχειρηματικές συμφωνίες.



Ο Μίχαελ Κέλνερ, Γερμανός βουλευτής που είχε την ευθύνη της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μετά τη ρωσική εισβολή, προειδοποίησε ότι μια τέτοια συμφωνία «απειλεί να εξελιχθεί σε μια βρώμικη συμφωνία που θα κοστίσει ακριβά στην Ευρώπη». «Αμερικανοί και Ρώσοι θα μοιραστούν τα κέρδη», ανέφερε.



Η γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού αντιτίθεται στην επαναλειτουργία του αγωγού. Αντίθετα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των εισαγωγών ρωσικού αερίου. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντμίτριεφ αναμένεται να συναντηθεί με την ηγεσία του AfD στις αρχές του επόμενου έτους για να συζητήσουν το ζήτημα.



Το ιδιοκτησιακό «παζλ» του Nord Stream Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί και η μετοχική σύνθεση της εταιρείας που ελέγχει τους αγωγούς.



Το 51% ανήκει στον ρωσικό κρατικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom, ενώ άλλο 31% μοιράζεται μεταξύ δύο γερμανικών εταιρειών. Το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται στην κατοχή μιας γαλλικής και μιας ολλανδικής επιχείρησης.



Οι δύο Γερμανοί μέτοχοι επιδιώκουν, σύμφωνα με πηγή του Reuters, να διατηρήσουν τις συμμετοχές τους ώστε το Βερολίνο να εξακολουθήσει να έχει επιρροή στο έργο σε περίπτωση που η Gazprom αποφασίσει να πουλήσει το δικό της μερίδιο.



Οι «συμφωνίες ευημερίας» του Κούσνερ Λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις στη Μόσχα, ο Κούσνερ είχε δηλώσει στο Κίεβο ότι συζήτησε με Ευρωπαίους αξιωματούχους για τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος αύξησε τις τιμές της ενέργειας.



Παράλληλα τάχθηκε υπέρ της σύναψης «συμφωνιών ευημερίας» που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την ειρήνη και να προσφέρουν στις εμπλεκόμενες ηγεσίες μια οικονομική προοπτική για την επόμενη ημέρα.



Μια πιθανή συμφωνία για το φυσικό αέριο θα ήταν θετική για το Κρεμλίνο, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει βαθιά διχόνοια τόσο στη Γερμανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.



Η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής, οι οποίες θεωρούν τη Ρωσία άμεση απειλή για την ασφάλειά τους, αντιτίθενται ιδιαίτερα έντονα στην αποκατάσταση ενεργειακών δεσμών με τη Μόσχα. Η πολωνική ηγεσία παρακολουθεί τις συζητήσεις για τον Nord Stream, αλλά παραμένει κατηγορηματικά αντίθετη σε μια επαναλειτουργία του, σύμφωνα με πηγή με γνώση της θέσης της Βαρσοβίας.



Στο τραπέζι και τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil Οι συζητήσεις Κούσνερ και Ντμίτριεφ δεν περιορίζονται, σύμφωνα με το Reuters, στον Nord Stream.



Οι δύο πλευρές έχουν εξετάσει επίσης την πώληση σειράς περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής ενεργειακής εταιρείας Lukoil, μεταξύ των οποίων διυλιστήρια και πρατήρια καυσίμων στην Ευρώπη και αλλού.



Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται υπό συζήτηση, κοινοπραξία στην οποία θα συμμετείχαν η αμερικανική DFC και επενδυτές από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγόραζε τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι αμερικανικές αρχές θα προχωρούσαν σε άρση των σχετικών κυρώσεων.



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συνεργάστηκαν με την DFC για τη διαπραγμάτευση σημαντικής προκαταβολής και μεριδίου από τα μελλοντικά κέρδη υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών.



Τόσο η Lukoil όσο και η Gazprom δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.