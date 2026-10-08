Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα
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Νίκος Ξυλούρης Σύζυγος

Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα

Η Ουρανία Μελαμπιανάκη το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα
Γεωργία Κοτζιά
Συγκινήση προκάλεσαν τα λόγια της χήρας τους Νίκου Ξυλούρη, η οποία δήλωσε πως στενοχωριέται που έχασει χάσει τον σύζυγό της 46 χρόνια τώρα, ενώ εκείνη ακόμα ζει.

Η Ουρανία Μελαμπιανάκη, το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, βρέθηκε στην πρεμιέρα της παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης», η οποία αφορά στη ζωή και στην καριέρα της εμβληματικής αυτής μορφής της μουσικής. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ανέφερε πως παρακολουθώντας το έργο ξύπνησαν στο μυαλό της αναμνήσεις που την έκαναν να δακρύσει.

«Όλη την παράσταση σχεδόν έκλαιγα. Οι αναμνήσεις μου, η ζωή που έχω ζήσει δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο», είπε αρχικά η χήρα του Νίκου Ξυλούρη και πρόσθεσε: «Κλαίω για αυτά που έχασα ακόμη στη ζωή μου, που ζω εγώ και ο Νίκος έχει φύγει τώρα 46 χρόνια».

Δείτε το βίντεο



Στην παράσταση, τον Νίκου Ξυλούρη υποδύεται ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Χρήστος Γεωργαλής, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκκα, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Σπύρος Σουρβίνος, Αναστασία Τσιλιμπίου, Μάνος Τσούτης, Γιώργος Φλωράτος.
Γεωργία Κοτζιά

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