Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καΐσης σε ηλικία 89 χρονών
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιογράφος ΕΣΗΕΜΘ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καΐσης σε ηλικία 89 χρονών

Από τις χαρακτηριστικές δημοσιογραφικές μορφές στην εξέγερση του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καΐσης σε ηλικία 89 χρονών
Πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καΐσης.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αναφέρει ότι τον αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και επισημαίνει ότι ο εκλιπών έχει γράψει με τη δράση και το έργο του ένα από τα κορυφαία κεφάλαια της δημοσιογραφικής ιστορίας και της πολιτικής αντίστασης στη Θεσσαλονίκη.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1937, ο Δημήτρης Καΐσης εργάστηκε στις εφημερίδες Μακεδονία, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία και στο Ράδιο Παρατηρητής ενώ αρθρογραφούσε στο περιοδικό Αντί.

Από τις χαρακτηριστικές δημοσιογραφικές μορφές στην εξέγερση του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης των γεγονότων του Νοεμβρίου του 1973, βρισκόταν μέσα στο κτίριο καλύπτοντας τα γεγονότα για την εφημερίδα Το Βήμα. Με την εισβολή της αστυνομίας και του στρατού, συνελήφθη από το καθεστώς της Χούντας, κατηγορούμενος για «υποκίνηση των φοιτητών», και κρατήθηκε στις φυλακές Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ) και στο Μεταγωγών, αντιμετωπίζοντας την προοπτική του στρατοδικείου.

Ο Δημήτρης Καΐσης εξάλλου ήταν παρών στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες μέσα από τις γραμμές της Αριστεράς και με κριτική στάση απέναντι της.

Ξεχώρισε για το ήθος του και τη συνέπεια με την οποία υπερασπίστηκε τις αρχές και τις αξίες στις οποίες πίστευε στην επαγγελματική και την υπόλοιπη ζωή του. Δεν δίστασε να συγκρουστεί, αναλαμβάνοντας προσωπικό κόστος, και τα σχόλια του, κυρίως από τις στήλες της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, ήταν ιδιαίτερα καυστικά απέναντι στην εξουσία και στη διαφθορά.

Η κηδεία του Δημήτρη Καΐση θα γίνει αύριο, Παρασκευή στις 10.00, από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Δελφών και Μιαούλη) και η ταφή στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στους οικείους του εκλιπόντος.

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