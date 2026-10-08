Μέτρα για την ενεργειακή στήριξη: Στο τραπέζι του Eurogroup και Ecofin το ελληνικό σχέδιο
Μέτρα για την ενεργειακή στήριξη: Στο τραπέζι του Eurogroup και Ecofin το ελληνικό σχέδιο
Η πρώτη μάχη για δημοσιονομική ευελιξία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
Το ελληνικό σχέδιο για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής και παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συνεδριάσεων Eurogroup και Ecofin, σήμερα και αύριο στο Λουξεμβούργο. Οι ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν σε μια στιγμή κατά την οποία η ενεργειακή κρίση ξαναφέρνει στο προσκήνιο το δίλημμα μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και ανάγκης στήριξης της οικονομίας.
Στο Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Η Κομισιόν θα εκθέσει την κατάσταση και οι υπουργοί θα συζητήσουν τις επιπτώσεις της στις μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές.
Στο αίτημα του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλες, να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
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Στο Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη θα εξεταστεί ο αντίκτυπος της αναταραχής των αγορών ενέργειας στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Η Κομισιόν θα εκθέσει την κατάσταση και οι υπουργοί θα συζητήσουν τις επιπτώσεις της στις μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές.
Στο αίτημα του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλες, να εξετάσει προτάσεις για ανάληψη ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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