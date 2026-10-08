Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν 14 δισεκατομμυριούχοι
Σε αυτή την οικογένεια υπάρχουν 14 δισεκατομμυριούχοι
Οι Cargill-MacMillan έχτισαν μια αυτοκρατορία 154 δισ. δολαρίων πίσω από τα τρόφιμα, τα σιτηρά, το κρέας, τις ζωοτροφές και τις μεταφορές
Σ’ έναν κόσμο όπου η συντριπτική πλειοψηφία των πλουσίων κάνει φασαρία για να επιδείξει τα πλούτη της, μπορεί ακόμα να υπάρχουν «άγνωστοι» δισεκατομμυριούχοι; Προφανώς κανείς δεν είναι άγνωστος, υπάρχουν όμως κάποιοι πετυχημένοι που επιλέγουν να κινούνται μακριά από τα φώτα. Ίσως γιατί δεν χρειάζεται να βλέπει κανείς το όνομά τους για να καταλάβει ότι βρίσκεται κάπου μέσα στην καθημερινότητά του. Οι Cargill-MacMillan είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μια οικογένεια που, σύμφωνα με τις πρόσφατες λίστες των δισεκατομμυριούχων του Forbes, είχε 14 μέλη με περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη οικογένεια στον κόσμο. Και παρότι η περιουσία της προέρχεται από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του πλανήτη, το επώνυμό τους παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό.
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