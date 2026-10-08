Η συνάντηση με Γεραπετρίτη, ο αγιασμός στην Πρεσβεία, η συνοδεία της ΔΙΑΣ και η ομιλία στην Πνύκα: Το βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα
Η συνάντηση με Γεραπετρίτη, ο αγιασμός στην Πρεσβεία, η συνοδεία της ΔΙΑΣ και η ομιλία στην Πνύκα: Το βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα
«Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες» γράφει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην Αθήνα χθες, Τετάρτη, δημοσίευσε στο Instagram ο Μάρκο Ρούμπιο.
Το βίντεο ξεκινάει από τη συνάντηση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και συνεχίζει με τον αγιασμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την ανακαίνιση του κτηρίου της.
Τα επόμενα πλάνα περιλαμβάνουν κάποιους από τους Έλληνες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν διατεθεί για τα μέτρα ασφαλείας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενώ το βίντεο κλείνει με μια εικόνα του Μάρκο Ρούμπιο να εκφωνεί την ομιλία του στην Πνύκα.
«Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία» γράφει ο Μάρκο Ρούμπιο στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.
«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την αμοιβαία ασφάλεια, ισχύ και ευημερία μας» συμπλήρωσε ο κ. Ρούμπιο στην τελευταία ανάρτησή του στο Χ για την επίσκεψη στην Αθήνα.
Το βίντεο ξεκινάει από τη συνάντηση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και συνεχίζει με τον αγιασμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την ανακαίνιση του κτηρίου της.
Τα επόμενα πλάνα περιλαμβάνουν κάποιους από τους Έλληνες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν διατεθεί για τα μέτρα ασφαλείας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενώ το βίντεο κλείνει με μια εικόνα του Μάρκο Ρούμπιο να εκφωνεί την ομιλία του στην Πνύκα.
«Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία» γράφει ο Μάρκο Ρούμπιο στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.
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«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την αμοιβαία ασφάλεια, ισχύ και ευημερία μας» συμπλήρωσε ο κ. Ρούμπιο στην τελευταία ανάρτησή του στο Χ για την επίσκεψη στην Αθήνα.
Wrapping up my visit to Athens after the 6th U.S.-Greece Strategic Dialogue. We advanced new agreements that deepen the defense and security cooperation between our two nations.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026
As America marks 250 years of independence, Greece, the birthplace of democracy, remains an… pic.twitter.com/r3hVS9Tt5s
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