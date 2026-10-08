Η συνάντηση με Γεραπετρίτη, ο αγιασμός στην Πρεσβεία, η συνοδεία της ΔΙΑΣ και η ομιλία στην Πνύκα: Το βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μάρκο Ρούμπιο Αθήνα Γιώργος Γεραπετρίτης

Η συνάντηση με Γεραπετρίτη, ο αγιασμός στην Πρεσβεία, η συνοδεία της ΔΙΑΣ και η ομιλία στην Πνύκα: Το βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα

«Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες» γράφει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Η συνάντηση με Γεραπετρίτη, ο αγιασμός στην Πρεσβεία, η συνοδεία της ΔΙΑΣ και η ομιλία στην Πνύκα: Το βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα
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Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων με στιγμιότυπα από την επίσκεψή του στην Αθήνα χθες, Τετάρτη, δημοσίευσε στο Instagram ο Μάρκο Ρούμπιο.

Το βίντεο ξεκινάει από τη συνάντηση του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και συνεχίζει με τον αγιασμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την ανακαίνιση του κτηρίου της.

Τα επόμενα πλάνα περιλαμβάνουν κάποιους από τους Έλληνες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν διατεθεί για τα μέτρα ασφαλείας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενώ το βίντεο κλείνει με μια εικόνα του Μάρκο Ρούμπιο να εκφωνεί την ομιλία του στην Πνύκα.

«Η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες. Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία» γράφει ο Μάρκο Ρούμπιο στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.



«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την αμοιβαία ασφάλεια, ισχύ και ευημερία μας» συμπλήρωσε ο κ. Ρούμπιο στην τελευταία ανάρτησή του στο Χ για την επίσκεψη στην Αθήνα.

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