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Κυψέλη: «Ελληνικό Μετρό» και κοινοπραξία υποχρεούνται να δώσουν τις πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια στους κατοίκους
Κυψέλη: «Ελληνικό Μετρό» και κοινοπραξία υποχρεούνται να δώσουν τις πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια στους κατοίκους
Η αίτηση των κατοίκων έγινε δεκτή από το Πρωτοδικείο Αθηνών
Πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές στην Κυψέλη υποχρεούται να επιδείξει πλέον σε κατοίκους της περιοχής η «Ελληνικό Μετρό» αλλά και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό.
Την εξέλιξη αυτή δρομολογεί σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα επίμαχα έγγραφα.
Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κτιρίων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση.
«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρεία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;» είχαν αναφέρει στη συζήτηση της αίτησης οι δικηγόροι των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα».
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης έξω από τα δικαστήρια, ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε τα εξής:
«Η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κάτοικοι της Κυψέλης έγινε στο σύνολό της δεκτή από την πρόεδρο Πρωτοδικών. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν εξαρχής οι κάτοικοι. Μιλάμε για τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου, για όλες τις καταγραφές των καθιζήσεων και τις εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, το ημερολόγιο του έργου, όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να μάθουν με όρους διαφάνειας το μέγεθος των βλαβών και των ζημιών, τι τις προκάλεσε και πώς θα υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια το έργο. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να συμμορφωθούν πλήρως στη συγκεκριμένη απόφαση. Τις καλούμε και εμείς και από εδώ —και θα κάνουμε φυσικά και όλες τις απαραίτητες ενέργειες— να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα που επιτάσσει η δικαστική απόφαση».
Την εξέλιξη αυτή δρομολογεί σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα επίμαχα έγγραφα.
Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κτιρίων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση.
«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρεία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;» είχαν αναφέρει στη συζήτηση της αίτησης οι δικηγόροι των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα».
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης έξω από τα δικαστήρια, ο δικηγόρος των κατοίκων, Θανάσης Καμπαγιάννης σημείωσε τα εξής:
«Η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κάτοικοι της Κυψέλης έγινε στο σύνολό της δεκτή από την πρόεδρο Πρωτοδικών. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να δώσουν όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν εξαρχής οι κάτοικοι. Μιλάμε για τις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για την ασφαλή επανεκκίνηση του έργου, για όλες τις καταγραφές των καθιζήσεων και τις εκθέσεις αξιολόγησης αυτών, το ημερολόγιο του έργου, όλα τα έγγραφα τα οποία ζητούσαν οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να μάθουν με όρους διαφάνειας το μέγεθος των βλαβών και των ζημιών, τι τις προκάλεσε και πώς θα υπάρξουν εγγυήσεις προκειμένου να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια το έργο. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες επιτάσσονται να συμμορφωθούν πλήρως στη συγκεκριμένη απόφαση. Τις καλούμε και εμείς και από εδώ —και θα κάνουμε φυσικά και όλες τις απαραίτητες ενέργειες— να συμμορφωθούν πλήρως και άμεσα και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα που επιτάσσει η δικαστική απόφαση».
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