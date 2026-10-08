Θέμα στη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν φαβορί για τη θέση του Μοντέλα στην εθνική Τουρκίας
SPORTS
Αρντά Τουράν Εθνική Τουρκίας Σαχτάρ Ντόνετσκ

Θέμα στη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν φαβορί για τη θέση του Μοντέλα στην εθνική Τουρκίας

Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Τουρκία και ο Τουράν θεωρείται ως ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του

Θέμα στη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν φαβορί για τη θέση του Μοντέλα στην εθνική Τουρκίας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία αντιμετωπίζει η ΑΕΚ την Τετάρτη (14/10, 22:00) στο Λονδίνο για το Champions League, θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κρατήσει τον προπονητή της. 

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport αλλά και ΜΜΕ στην Τουρκία, ο Αρντά Τουράν είναι το φαβορί προκειμένου να πάρει τη θέση του Βιντσέντζο Μοντέλα στην εθνική ομάδα της χώρας. 

Η Τουρκία στην πρόσφατη σειρά αγώνων για το Nations League έκανε τέσσερις ήττες σε τέσσερα ματς και όλα δείχνουν πως ο Μοντέλα θα αποτελέσει παρελθόν. 

Φαβορί για να πάρει τη θέση του είναι ο Τουράν, ο οποίος στα 39 του προπονεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ από το καλοκαίρι του 2025.

3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης