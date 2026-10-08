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Θέμα στη Σαχτάρ, ο Αρντά Τουράν φαβορί για τη θέση του Μοντέλα στην εθνική Τουρκίας
Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Τουρκία και ο Τουράν θεωρείται ως ο πιο πιθανός αντικαταστάτης του
Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία αντιμετωπίζει η ΑΕΚ την Τετάρτη (14/10, 22:00) στο Λονδίνο για το Champions League, θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να κρατήσει τον προπονητή της.
Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport αλλά και ΜΜΕ στην Τουρκία, ο Αρντά Τουράν είναι το φαβορί προκειμένου να πάρει τη θέση του Βιντσέντζο Μοντέλα στην εθνική ομάδα της χώρας.
Η Τουρκία στην πρόσφατη σειρά αγώνων για το Nations League έκανε τέσσερις ήττες σε τέσσερα ματς και όλα δείχνουν πως ο Μοντέλα θα αποτελέσει παρελθόν.
Φαβορί για να πάρει τη θέση του είναι ο Τουράν, ο οποίος στα 39 του προπονεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ από το καλοκαίρι του 2025.
Le sélectionneur de la Turquie Vincenzo Montella sur la sellette, Arda Turan favori à sa succession ➡️ https://t.co/0Hnhx7ffSh https://t.co/V9tL5OAV1S— L'Équipe (@lequipe) October 7, 2026
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