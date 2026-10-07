Αυτή είναι η μεγαλύτερη Business Class στον κόσμο
Αυτή είναι η μεγαλύτερη Business Class στον κόσμο
Η British Airways υπόσχεται μια premium εμπειρία ταξιδιού με ανακαινισμένους χώρους: 106 θέσεις business class που θα εκτείνονται σε ολόκληρο το άνω κατάστρωμα και νέα πιο άνετα καθίσματα
Μια premium εμπειρία ταξιδιού αναμένεται να βιώσουν όσοι ταξιδέψουν με τα Airbus SE A380 της British Airways, στα οποία εφαρμόζεται ένα από τα πιο εκτεταμένα προγράμματα ανακαίνισης. Το πρώτο -από τα συνολικά 12 Airbus A38 – πλήρως ανακαινισμένο αεροσκάφος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τους ερχόμενους μήνες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον στόλο της βρετανικής εταιρίας. Οι πρώτες εικόνες με τις καίριες παρεμβάσεις στους εσωτερικούς χώρους του αεροσκάφους δόθηκαν στη δημοσιότητα και αποκάλυψαν σημαντικές λεπτομέρειες από τον ανασχεδιασμό.
Η μεγαλύτερη business class
Τέσσερις θα είναι οι καμπίνες που θα μοιράζονται στα δύο καταστρώματα του αεροσκάφους, με 12 θέσεις στην First, 106 στην Club World (business class), 84 στην World Traveller Plus (premium economy) και 215 στην World Traveller (economy). Όπως επισημαίνει η British Airways, η οποία ανήκει στην IAG SA, το αεροσκάφος θα διαθέτει τη μεγαλύτερη καμπίνα business class στον κόσμο που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το άνω κατάστρωμα. Ολοκαίνουρια, άνετα καθίσματα, αναβαθμισμένο εσωτερικό, με το χαρακτηριστικό «ψαροκόκαλο» της εταιρίας στα φινιρίσματα και στο σύνολο της καμπίνας, καινούριες οθόνες για ψυχαγωγία εν πτήσει, νέα εμφάνιση στην κουζίνα και το κλιμακοστάσιο. Όλα αποτυπώνουν την ταυτότητα της εταιρίας και τον αέρα ανανέωσης που πνέει, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, πιο δημιουργικής εποχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η μεγαλύτερη business class
Τέσσερις θα είναι οι καμπίνες που θα μοιράζονται στα δύο καταστρώματα του αεροσκάφους, με 12 θέσεις στην First, 106 στην Club World (business class), 84 στην World Traveller Plus (premium economy) και 215 στην World Traveller (economy). Όπως επισημαίνει η British Airways, η οποία ανήκει στην IAG SA, το αεροσκάφος θα διαθέτει τη μεγαλύτερη καμπίνα business class στον κόσμο που θα εκτείνεται σε ολόκληρο το άνω κατάστρωμα. Ολοκαίνουρια, άνετα καθίσματα, αναβαθμισμένο εσωτερικό, με το χαρακτηριστικό «ψαροκόκαλο» της εταιρίας στα φινιρίσματα και στο σύνολο της καμπίνας, καινούριες οθόνες για ψυχαγωγία εν πτήσει, νέα εμφάνιση στην κουζίνα και το κλιμακοστάσιο. Όλα αποτυπώνουν την ταυτότητα της εταιρίας και τον αέρα ανανέωσης που πνέει, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας, πιο δημιουργικής εποχής.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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