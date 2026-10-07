Αυτή είναι η μεγαλύτερη Business Class στον κόσμο

Η British Airways υπόσχεται μια premium εμπειρία ταξιδιού με ανακαινισμένους χώρους: 106 θέσεις business class που θα εκτείνονται σε ολόκληρο το άνω κατάστρωμα και νέα πιο άνετα καθίσματα