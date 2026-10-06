Χάρης Βαφειάς: «Να ανάψουμε ένα κερί για τον Τραμπ»
Χάρης Βαφειάς: «Να ανάψουμε ένα κερί για τον Τραμπ»
Η τοποθέτηση του στο 16ο Annual Capital Link για το κόστος της πράσινης μετάβασης, τα $10–15 εκατ. των dual-fuel επενδύσεων που μπορεί να μένουν αναξιοποίητες και η αιχμηρή ατάκα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Χάρης Βαφειάς στη συζήτηση στο πλαίσιο του 16ου Annual Capital Link για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, συνδέοντας την πραγματική χρήση των εναλλακτικών καυσίμων με το κόστος, τη ζήτηση από τους ναυλωτές και, τελικά, με την πολιτική κατεύθυνση που δίνουν οι κυβερνήσεις.
Αφορμή για την αναφορά του στον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε η συζήτηση για το κατά πόσο οι επενδύσεις σε πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων δικαιολογούνται σήμερα από τις συνθήκες της αγοράς. Ο Βαφειάς έφερε ως παράδειγμα την εμπειρία από τα LPG carriers, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πληρώσει 10–15 εκατ. δολάρια επιπλέον προκειμένου τα πλοία τους να έχουν δυνατότητα καύσης LPG, αλλά τελικά δεν τη χρησιμοποιούν και συνεχίζουν να καίνε συμβατικό καύσιμο.
Με βάση αυτή την εικόνα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την ταχύτητα με την οποία μπορούν να επικρατήσουν οι νέες τεχνολογίες χωρίς ισχυρή πολιτική και κανονιστική πίεση. Εκτίμησε ότι το σκηνικό θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει στο μέλλον διαφορετική κυβέρνηση στις ΗΠΑ, περισσότερο προσανατολισμένη στην περιβαλλοντική πολιτική και σε κοινή γραμμή με την Ευρώπη.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έκανε και την πιο χαρακτηριστική ατάκα της παρέμβασής του:
«Δεν βλέπω ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο σενάριο, εκτός βέβαια εάν υπάρξει αλλαγή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και η νέα κυβέρνηση είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον και πιέσει ξανά, μαζί με την Ευρώπη, για τέτοια μέτρα. Μέχρι τότε, θα πρέπει όλοι να πάμε στην εκκλησία και να ανάψουμε ένα κερί για τον κ. Τραμπ, ο οποίος μας βοήθησε να διατηρήσουμε το σημερινό σκηνικό και δημιούργησε επίσης τους πολέμους, οι οποίοι, φυσικά, εκτόξευσαν τις αγορές σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτή είναι η άποψή μου».
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Αφορμή για την αναφορά του στον Ντόναλντ Τραμπ αποτέλεσε η συζήτηση για το κατά πόσο οι επενδύσεις σε πλοία με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων δικαιολογούνται σήμερα από τις συνθήκες της αγοράς. Ο Βαφειάς έφερε ως παράδειγμα την εμπειρία από τα LPG carriers, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πληρώσει 10–15 εκατ. δολάρια επιπλέον προκειμένου τα πλοία τους να έχουν δυνατότητα καύσης LPG, αλλά τελικά δεν τη χρησιμοποιούν και συνεχίζουν να καίνε συμβατικό καύσιμο.
Με βάση αυτή την εικόνα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την ταχύτητα με την οποία μπορούν να επικρατήσουν οι νέες τεχνολογίες χωρίς ισχυρή πολιτική και κανονιστική πίεση. Εκτίμησε ότι το σκηνικό θα μπορούσε να αλλάξει εάν υπάρξει στο μέλλον διαφορετική κυβέρνηση στις ΗΠΑ, περισσότερο προσανατολισμένη στην περιβαλλοντική πολιτική και σε κοινή γραμμή με την Ευρώπη.
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έκανε και την πιο χαρακτηριστική ατάκα της παρέμβασής του:
«Δεν βλέπω ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο σενάριο, εκτός βέβαια εάν υπάρξει αλλαγή στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και η νέα κυβέρνηση είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον και πιέσει ξανά, μαζί με την Ευρώπη, για τέτοια μέτρα. Μέχρι τότε, θα πρέπει όλοι να πάμε στην εκκλησία και να ανάψουμε ένα κερί για τον κ. Τραμπ, ο οποίος μας βοήθησε να διατηρήσουμε το σημερινό σκηνικό και δημιούργησε επίσης τους πολέμους, οι οποίοι, φυσικά, εκτόξευσαν τις αγορές σε πρωτοφανή επίπεδα. Αυτή είναι η άποψή μου».
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