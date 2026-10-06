Χάρης Βαφειάς: «Να ανάψουμε ένα κερί για τον Τραμπ»

Η τοποθέτηση του στο 16ο Annual Capital Link για το κόστος της πράσινης μετάβασης, τα $10–15 εκατ. των dual-fuel επενδύσεων που μπορεί να μένουν αναξιοποίητες και η αιχμηρή ατάκα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ