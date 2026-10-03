Smit Machchhar: Ο πιλότος που δεν ήθελε να γίνει πιλότος αλλά έσωσε 174 ζωές

Από τις σπουδές κλωστοϋφαντουργικής μηχανικής στη Βομβάη, στη διοίκηση επιχειρήσεων κι από εκεί στα πηδάλια των αιθέρων - Η διαδρομή του Smit Machchhar δεν ήταν η αναμενόμενη ήταν όμως αυτή που τον προετοίμασε για την απόλυτη δοκιμασία ηγεσίας