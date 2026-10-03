Smit Machchhar: Ο πιλότος που δεν ήθελε να γίνει πιλότος αλλά έσωσε 174 ζωές
Smit Machchhar: Ο πιλότος που δεν ήθελε να γίνει πιλότος αλλά έσωσε 174 ζωές
Από τις σπουδές κλωστοϋφαντουργικής μηχανικής στη Βομβάη, στη διοίκηση επιχειρήσεων κι από εκεί στα πηδάλια των αιθέρων - Η διαδρομή του Smit Machchhar δεν ήταν η αναμενόμενη ήταν όμως αυτή που τον προετοίμασε για την απόλυτη δοκιμασία ηγεσίας
Αν κάποιος έλεγε στον νεαρό Smit Machchhar ότι μια μέρα το όνομά του θα βρισκόταν στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου ως συνώνυμο της απόλυτης ανδρείας, μάλλον θα χαμογελούσε αμήχανα. Ο Smit δεν μεγάλωσε με το όνειρο της αεροπορίας, το να γίνει πιλότος δεν ήταν η πρώτη του επιλογή. Αρχικά είχε σπουδάσει κλωστοϋφαντουργική μηχανική με σκοπό να ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση στη Βομβάη, ενώ βρισκόταν στη μέση ενός προγράμματος σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, όταν ένα τυχαίο σεμινάριο για την αεροπορία άλλαξε τα πάντα.
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