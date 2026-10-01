Φώσφορος: Το πέτρωμα που ταΐζει όλο τον κόσμο

Από τα ορυχεία του Μαρόκου και της Κίνας μέχρι τα λιπάσματα, την Ευρώπη και τις καλλιέργειες όλου του πλανήτη