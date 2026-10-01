Autonomous: Προβάδισμα στις ελληνικές τράπεζες με νέες αυξημένες τιμές στόχους – O ελκυστικός συνδυασμός προοπτικών
Autonomous: Προβάδισμα στις ελληνικές τράπεζες με νέες αυξημένες τιμές στόχους – O ελκυστικός συνδυασμός προοπτικών
Για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος ανεβαίνει στα 10,60 ευρώ από 10,40 ευρώ, για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,94 ευρώ από 5,86 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα 19,30 ευρώ από 19 ευρώ και για την Alpha Bank στα 4,26 ευρώ από 4,20 ευρώ
Η σύγκριση μεταξύ ελληνικών και πολωνικών τραπεζών βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας έκθεσης της Autonomous Research, με τον οίκο να εξετάζει τις δύο αγορές σε όρους ανάπτυξης χορηγήσεων, κερδοφορίας, αποτιμήσεων, ευαισθησίας στα επιτόκια και δυνατότητας διανομής κεφαλαίου. Ο οίκος θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν σήμερα πιο ελκυστικό συνδυασμό προοπτικών, με μεγαλύτερο περιθώριο πιστωτικής επέκτασης, υψηλότερη θετική ευαισθησία σε πιθανή άνοδο των επιτοκίων και χαμηλότερες αποτιμήσεις έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου.
Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, η Autonomous προχωρά και σε μικρές αυξήσεις των τιμών στόχων για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, διατηρώντας διαφορετική στάση για καθεμία, ανάλογα με την αποτίμηση, την κερδοφορία, την κεφαλαιακή θέση και τα περιθώρια διανομών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης, η Autonomous προχωρά και σε μικρές αυξήσεις των τιμών στόχων για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, διατηρώντας διαφορετική στάση για καθεμία, ανάλογα με την αποτίμηση, την κερδοφορία, την κεφαλαιακή θέση και τα περιθώρια διανομών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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