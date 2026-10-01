Autonomous: Προβάδισμα στις ελληνικές τράπεζες με νέες αυξημένες τιμές στόχους – O ελκυστικός συνδυασμός προοπτικών

Για την Πειραιώς η νέα τιμή στόχος ανεβαίνει στα 10,60 ευρώ από 10,40 ευρώ, για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,94 ευρώ από 5,86 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα 19,30 ευρώ από 19 ευρώ και για την Alpha Bank στα 4,26 ευρώ από 4,20 ευρώ