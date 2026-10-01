Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους νικητές του 2026
Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους νικητές του 2026
Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου - Ενισχύθηκε κατά 5,2% τον Ιούλιο, 4,2% τον Αύγουστο και 2,3% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους στο 32,1%
Iσχυρές αντοχές επέδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά την επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων, τη νέα άνοδο των επιτοκίων και τις έντονες απώλειες στις διεθνείς αγορές ομολόγων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deutsche Bank, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε συνολική απόδοση 12,2% στο τρίμηνο, μία από τις καλύτερες μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηριακών αγορών.
Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου. Ενισχύθηκε κατά 5,2% τον Ιούλιο, 4,2% τον Αύγουστο και 2,3% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους στο 32,1%. Πολύ θετική ήταν και η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 6,3% στο τρίμηνο και 24% στο εννεάμηνο, παρά τη διόρθωση κατά 1% τον Σεπτέμβριο.
Η επίδοση της Αθήνας ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,6% στο τρίμηνο, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε οριακά κατά 0,8%. Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 1,8%, ο ισπανικός IBEX 35 μόλις 0,3%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,3%.
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Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου. Ενισχύθηκε κατά 5,2% τον Ιούλιο, 4,2% τον Αύγουστο και 2,3% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους στο 32,1%. Πολύ θετική ήταν και η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών, με τον σχετικό δείκτη να σημειώνει άνοδο 6,3% στο τρίμηνο και 24% στο εννεάμηνο, παρά τη διόρθωση κατά 1% τον Σεπτέμβριο.
Η επίδοση της Αθήνας ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχώρησε κατά 0,6% στο τρίμηνο, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε οριακά κατά 0,8%. Ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 1,8%, ο ισπανικός IBEX 35 μόλις 0,3%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,3%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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