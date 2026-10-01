Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στους νικητές του 2026

Η ελληνική αγορά κινήθηκε ανοδικά και στους τρεις μήνες της περιόδου - Ενισχύθηκε κατά 5,2% τον Ιούλιο, 4,2% τον Αύγουστο και 2,3% τον Σεπτέμβριο, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη από την αρχή του έτους στο 32,1%