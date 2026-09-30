Η νέα γενιά Σαράντη και το άλμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων προς το 1 δισ. ευρώ
Η νέα γενιά Σαράντη και το άλμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων προς το 1 δισ. ευρώ
Το τίμημα των 110 εκατ. ευρώ για τη Δωδώνη, η Κάμπος Χίου και τα ισχυρά σήματα Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, Ροδόπη και ΑΓΝΟ - Η ανάπτυξη σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, οι νέες εταιρείες σε Πολωνία, Ισπανία και Μολδαβία και ο καθαρός δανεισμός άνω των 600 εκατ. ευρώ
Στο κατώφλι του 1 δισ. ευρώ βρίσκεται πλέον ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, με τη νέα γενιά της οικογένειας Σαράντη να καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη αλλαγή μεγέθους στην ιστορία του.
Η εξαγορά της Δωδώνης, η προσθήκη της Κάμπος Χίου, η ανάπτυξη της νέας μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο και η ίδρυση εταιρειών σε τρεις ακόμη ευρωπαϊκές αγορές διαμορφώνουν έναν όμιλο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που παρέλαβαν τα έξι παιδιά του Τάκη και του Μιχάλη Σαράντη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εξαγορά της Δωδώνης, η προσθήκη της Κάμπος Χίου, η ανάπτυξη της νέας μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο και η ίδρυση εταιρειών σε τρεις ακόμη ευρωπαϊκές αγορές διαμορφώνουν έναν όμιλο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που παρέλαβαν τα έξι παιδιά του Τάκη και του Μιχάλη Σαράντη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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