Η νέα γενιά Σαράντη και το άλμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων προς το 1 δισ. ευρώ

Το τίμημα των 110 εκατ. ευρώ για τη Δωδώνη, η Κάμπος Χίου και τα ισχυρά σήματα Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, Ροδόπη και ΑΓΝΟ - Η ανάπτυξη σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, οι νέες εταιρείες σε Πολωνία, Ισπανία και Μολδαβία και ο καθαρός δανεισμός άνω των 600 εκατ. ευρώ