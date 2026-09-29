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La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες
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La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες

Εβδομήντα χρόνια οικογενειακής φιλοξενίας, ένα μυθικό κελάρι και μια γαστρονομία που ενώνει τη γη των Ladin με την Ιαπωνία

La Perla: Η μικρή πανσιόν που έγινε το θρυλικό ξενοδοχείο κάτω από τους Δολομίτες
Στο υπόγειο του La Perla, ο Frank Zappa εμφανίζεται σε μια οθόνη ανάμεσα σε φιάλες Domaine de la Romanée-Conti. Λίγο πιο πέρα υπάρχει ένας ολόκληρος «ναός» αφιερωμένος στο θρυλικό Sassicaia. Ακούγεται όπερα, οι κρυφές πόρτες δεν οδηγούν πάντοτε εκεί όπου περιμένεις και η ξενάγηση εξελίσσεται περισσότερο σαν παράσταση παρά σαν επίσκεψη σε κελάρι. Αυτό είναι το Mahatma Wine, ένα από τα πιο ασυνήθιστα και εντυπωσιακά κελάρια που μπορεί να συναντήσει κανείς σε ευρωπαϊκό ξενοδοχείο.


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