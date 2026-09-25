Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες
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Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες

Κάποτε, ένας άνδρας που παραδεχόταν ανοιχτά ότι κάνει Botox ήταν περίπου τόσο σπάνιο φαινόμενο όσο το να ακολουθεί συστηματικά μια ρουτίνα skincare

Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες
Λέξη-υβρίδιο, το Brotox είναι ανεπίσημος όρος που προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων bro και Botox και χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη όταν την επιλέγουν άνδρες, κυρίως για αισθητικούς λόγους. Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε πως δεν πρόκειται για διαφορετικό είδος Botox ή για ξεχωριστή ιατρική θεραπεία. Η ουσία και η διαδικασία είναι οι ίδιες, με μόνη, λογική διαφοροποίηση αυτή που αφορά στον θεραπευτικό σχεδιασμό: το brotox εφαρμόζεται ανάλογα με την ανατομία, τη μυϊκή δραστηριότητα και το αισθητικό ζητούμενο κάθε άνδρα. Το ίδιο, φυσικά, ισχύει ή τουλάχιστον θα έπρεπε και για την αντίστοιχη εφαρμογή σε ένα γυναικείο πρόσωπο.

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