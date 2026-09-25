Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες

Κάποτε, ένας άνδρας που παραδεχόταν ανοιχτά ότι κάνει Botox ήταν περίπου τόσο σπάνιο φαινόμενο όσο το να ακολουθεί συστηματικά μια ρουτίνα skincare