Το εντυπωσιακό success story της On: Από τα ελβετικά βουνά σφήνα στο αθλητικό “κατεστημένο”

Ιδρύθηκε το 2010 στη Ζυρίχη, και σήμερα η ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On μετράει ανάμεσα στους μετόχους της τον Ρότζερ Φέντερερ και ντύνει σταρ και δρομείς σε όλον τον κόσμο