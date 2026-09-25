Το εντυπωσιακό success story της On: Από τα ελβετικά βουνά σφήνα στο αθλητικό “κατεστημένο”
Το εντυπωσιακό success story της On: Από τα ελβετικά βουνά σφήνα στο αθλητικό “κατεστημένο”
Ιδρύθηκε το 2010 στη Ζυρίχη, και σήμερα η ελβετική εταιρεία αθλητικών παπουτσιών On μετράει ανάμεσα στους μετόχους της τον Ρότζερ Φέντερερ και ντύνει σταρ και δρομείς σε όλον τον κόσμο
Η ιστορία της Οn ξεκινά στη Ζυρίχη, μια πόλη γνωστή για την ακριβή ζωή της αλλά και για τη λίμνη, τον ποταμό Λίματ και το περίφημο Cabaret Voltaire, κάποτε νυχτερινό κέντρο και σήμερα χώρος πολιτισμού αλλά για πάντα γενέτειρα του Ντανταϊσμού. Εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο πρώην τριαθλητής Όλιβερ Μπέρναρντ μαζί με τους Κάσπαρ Κοπέτι και Ντέιβιντ Άλεμαν ίδρυσαν την On.
Η μάρκα γεννήθηκε γύρω από ένα μοναδικό παπούτσι, το Cloud, και μια επαναστατική ιδέα: μια οδοντωτή σόλα που εξασφαλίζει ταυτόχρονα απορρόφηση κραδασμών και ελαστικότητα. Σύμφωνα με τον θρύλο που έχει καθιερωθεί γύρω από τη μάρκα, το πρωτότυπο δημιουργήθηκε αρχικά με κομμάτια λάστιχου ποτίσματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η μάρκα γεννήθηκε γύρω από ένα μοναδικό παπούτσι, το Cloud, και μια επαναστατική ιδέα: μια οδοντωτή σόλα που εξασφαλίζει ταυτόχρονα απορρόφηση κραδασμών και ελαστικότητα. Σύμφωνα με τον θρύλο που έχει καθιερωθεί γύρω από τη μάρκα, το πρωτότυπο δημιουργήθηκε αρχικά με κομμάτια λάστιχου ποτίσματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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